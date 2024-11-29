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Признаки плохого технического состояния подержанных автомобилей

Как понять, что с подержанным автомобилем не всё в порядке
1:53
Авто

При покупке подержанного автомобиля на вторичном рынке важно внимательно проверять его техническое состояние, чтобы избежать неожиданных проблем в будущем.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Первый знак, который может указывать на проблемы с автомобилем, — это кузов. Внимательно осмотрите его, чтобы выяснить, не было ли у машины аварий. Однако не стоит полагаться на базы данных ДТП, так как не все происшествия попадают в них.

Другим тревожным сигналом являются разные оттенки окраски кузова. Это может свидетельствовать о том, что автомобиль был перекрашен после аварии. Покупателям стоит насторожиться, если автомобиль завернут в плёнку. После её снятия может оказаться, что машине требуется перекраска.

Также не стоит торопиться с покупкой, если детали автомобиля не совпадают с заявленной комплектацией. Даже если продавец утверждает, что использованы только оригинальные запчасти, это может быть не так.

Чёрный выхлоп — ещё один признак, который должен вызвать сомнения. Это может свидетельствовать о серьёзных проблемах с двигателем.

Кроме того, не верьте утверждениям о неисправном кондиционере. Если продавец так говорит, скорее всего, проблема с ним серьёзная.

Излишняя грязь на моторе также может быть поводом для беспокойства, так как это может свидетельствовать о попытке скрыть течи. Но и слишком чистый двигатель — тоже повод насторожиться.

Если при пробной поездке возникают проблемы с коробкой передач, лучше отказаться от покупки такого автомобиля.

Неряшливо собранный салон может быть следствием аварийного восстановления автомобиля. Это также стоит учитывать при выборе.

И, наконец, если продавец отказывается предоставить идентификационный номер автомобиля, это ещё один повод для отказа от сделки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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