Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки ремонта, которые стоят вам целое состояние
Признаки неисправностей, которые нельзя игнорировать
Мочекаменная болезнь у кошек: генетика или неправильное питание
Этот проверенный способ поможет очистить унитаз – нужен всего лишь популярный напиток
YouTube попросил российских пользователей об одной вещи
Вместо праздного шатания: российских депутатов предложили отправить на СВО
В России предлагают использовать Пушкинскую карту для транспортных расходов
Сколько флаконов духов нужно для уверенности и гармонии
Старый смартфон может оказать неоценимую услугу вашему автомобилю

Какие характеристики важны при выборе внедорожника

Как выбрать внедорожник с учётом технических характеристик
0:58
Авто

Перед тем как купить внедорожник, опытные автовладельцы советуют тщательно изучить его технические характеристики. Важно обратить внимание на производительность двигателя и его крутящий момент, а также на наличие полного привода.

Land Rover Defender
Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Land Rover Defender

Кроме того, хороший внедорожник обязательно должен быть оснащён рамой и мощной раздаточной коробкой для того, чтобы справляться с трудными условиями бездорожья.

Если вы хотите приобрести новый внедорожник, стоит обратить внимание на китайский бренд Haval, который зарекомендовал себя на рынке.

Для тех, кто планирует покупку подержанного автомобиля, выбор становится шире. В этом случае можно рассматривать не только китайские автомобили, но и модели немецкого или японского производства. Такие машины, как Mercedes-Benz G-Class или Toyota Land Cruiser, отлично подойдут для эксплуатации на сложных дорогах и в условиях бездорожья.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Авто
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор Аудио 
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Красота и стиль
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Популярное
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол

Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.

Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников Новая Земля — самый северный и холодный форпост России Сергей Лебедев
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
Ошибки ремонта, которые стоят вам целое состояние
Признаки неисправностей, которые нельзя игнорировать
Мочекаменная болезнь у кошек: генетика или неправильное питание
Этот проверенный способ поможет очистить унитаз – нужен всего лишь популярный напиток
YouTube попросил российских пользователей об одной вещи
Вместо праздного шатания: российских депутатов предложили отправить на СВО
В России предлагают использовать Пушкинскую карту для транспортных расходов
Сколько флаконов духов нужно для уверенности и гармонии
Старый смартфон может оказать неоценимую услугу вашему автомобилю
Lada и Changan в одном ряду: какие седаны выбрать до 1,7 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.