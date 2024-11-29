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5 нестандартных функций внедорожников для бездорожья

Уникальные функции внедорожников, о которых вы могли не знать
1:39
Авто

Стандартный набор опций для внедорожников обычно включает три основных функции: передвижение по снегу, песку и грязи. Однако в последние годы автопроизводители значительно расширили этот список, добавив несколько инновационных функций, которые могут удивить даже опытных водителей.

Внедорожник Jeep Wrangler
Фото: flickr.com by JamesHenry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Внедорожник Jeep Wrangler

Одна из таких уникальных опций была представлена компанией GMC. Они добавили функцию под названием Crabwalk, которая позволяет автомобилю двигаться боком, что особенно полезно на узких или сильно заблокированных участках пути.

Вторая интересная функция — это разворот, представленная американским производителем Rivian. Внедорожник Rivian R1T теперь способен двигаться по пересечённой местности, как танк или трактор, что позволяет преодолевать препятствия с максимальной манёвренностью.

Третья необычная опция — прозрачный капот, который появился в моделях внедорожников Land Rover. Это новшество позволяет водителю видеть дорогу прямо под капотом, улучшая обзор при движении по сложному ландшафту.

Следующая функция получила название Free Driving Assist. Эта опция позволяет автомобилю раскачиваться, чтобы "выскочить" из грязи, как если бы он совершал прыжок, что помогает выбраться из сложных ситуаций на бездорожье.

Замыкает список нестандартных опций функция от компании Ford. Внедорожники Ford теперь могут самостоятельно проложить путь и поделиться им с другими пользователями, что значительно улучшает навигацию в условиях дикой природы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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