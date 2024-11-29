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7 автомобилей с самым высоким показателем нарушений скорости

Какой автомобиль чаще всего нарушает правила дорожного движения
1:10
Авто

Исследование, проведённое с анализом данных о нарушениях скорости, выявило автомобили, владельцы которых чаще всего нарушают правила дорожного движения. Для этого было проанализировано более 2,5 миллионов случаев нарушений.

Subaru Brz
Фото: Wikipedia by Fabian Roudra Baroi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Subaru Brz

В среднем на каждую модель транспортного средства приходилось 10,54% нарушений. Однако для автомобилей, попавших в топ-7, этот показатель составил 20,49%.

Лидером антирейтинга стал Subaru WRX, владельцы которого нарушают скоростной режим чаще всех. На втором месте расположился хэтчбэк Volkswagen Golf GTI. Третью строчку заняли водители Subaru Impreza, ещё одной модели японского производства.

Четвёртую позицию в списке занимает Infiniti G37, седан четвёртого поколения. На пятом месте оказался американский автомобиль Dodge Dart. Шестое место в рейтинге занимает Hyundai Veloster, а замыкает список мускулистый Dodge Challenger.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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