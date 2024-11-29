Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, какая погода ждет их в декабре
Послушание как залог успеха: как воспитать идеального пса
Импортозамещение в деле! Товары из России доминируют в продажах на Wildberries
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Россиянам дали советы по сохранению работоспособности зимой
Как выбрать идеальную кровать для здорового сна
Как ухаживать за руками зимой, чтобы избежать сухости и трещин
Пряности для засолки рыбы: секреты нежного вкуса
Делимся лайфхаками по выбору местных блюд в ресторанах

Когда покупка автомобиля не оправдает себя

Когда владение автомобилем не оправдывает расходы
1:23
Авто

Владение собственным автомобилем всегда связано с постоянными расходами, и это — доказанный факт. Однако многие люди не всегда грамотно расставляют приоритеты, что приводит к необдуманным покупкам.

каршеринг
Фото: Wikipedia by Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
каршеринг

Автомобиль имеет смысл приобретать лишь в том случае, если планируются регулярные и длительные поездки. В остальных ситуациях расходы на содержание машины могут не оправдать себя.

Основной статьёй затрат является амортизация, которая составляет 53% всех регулярных расходов. На автострахование уходит 22%, а на топливо — всего 13%. Важно помнить, что эти расчёты не учитывают дополнительные расходы, такие как ремонт, сезонная замена шин, парковка, штрафы и другие непредвиденные траты.

Содержание личного автомобиля оправдано, если годовой пробег превышает 20 тысяч километров. В современных городах иногда гораздо выгоднее использовать такси. Даже если в пути возникнут пробки, всегда есть возможность выйти из машины и продолжить путешествие другим видом транспорта.

Каршеринг, с другой стороны, ещё не доступен всем, а пользователи арендованных автомобилей не всегда относятся к ним бережно. Это может приводить к проблемам с техническим состоянием машин.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Шоу-бизнес
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве Аудио 
Раздербанить западные замороженные активы. Силуанов заявил, что процесс пошёл
ЦБ
Раздербанить западные замороженные активы. Силуанов заявил, что процесс пошёл Аудио 
Популярное
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол

Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.

Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Второй день без света. Николаев и Херсон уже вступили в чёрную зиму, остальным приготовиться Любовь Степушова Новые секреты храмов Древнего Египта: тайная камера и редкие боги Игорь Буккер Ливан в руинах: последствия бомбардировок Израилем ужасают Дарья Асламова
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
Эксперт назвал отличия между долларами нового и старого образца
Олимпийская чемпионка Близнюк рассказывает о своей борьбе с болезнью
Зимой для туристов Кубани подготовили 125 горнолыжных трасс и 60 зимних пляжей
Необычный способ размножения цитрусовых, который даст быстрые результаты
Специалист рассказал о лучших направлениях для отдыха в январе
Япония и Китай резко сокращают вложения в американский госдолг
Запивать или заедать: советы хирурга по употреблению крепких напитков
Как выбрать мандарины без косточек по рекомендациям эксперта
Почему спать в автомобиле с включённым мотором опасно для жизни
Названы 7 признаков эффективного сжигания жира на тренировке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.