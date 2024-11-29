Когда покупка автомобиля не оправдает себя

Владение собственным автомобилем всегда связано с постоянными расходами, и это — доказанный факт. Однако многие люди не всегда грамотно расставляют приоритеты, что приводит к необдуманным покупкам.
Автомобиль имеет смысл приобретать лишь в том случае, если планируются регулярные и длительные поездки. В остальных ситуациях расходы на содержание машины могут не оправдать себя.
Основной статьёй затрат является амортизация, которая составляет 53% всех регулярных расходов. На автострахование уходит 22%, а на топливо — всего 13%. Важно помнить, что эти расчёты не учитывают дополнительные расходы, такие как ремонт, сезонная замена шин, парковка, штрафы и другие непредвиденные траты.
Содержание личного автомобиля оправдано, если годовой пробег превышает 20 тысяч километров. В современных городах иногда гораздо выгоднее использовать такси. Даже если в пути возникнут пробки, всегда есть возможность выйти из машины и продолжить путешествие другим видом транспорта.
Каршеринг, с другой стороны, ещё не доступен всем, а пользователи арендованных автомобилей не всегда относятся к ним бережно. Это может приводить к проблемам с техническим состоянием машин.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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