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В России запретят ставить на авто свап-комплекты

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Авто

Государственная автомобильная инспекция России планирует внести изменения в постановление правительства №413. Этот документ содержит нормы о корректировке конструкции транспортных средств. 

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0
Работа с двигателем автомобиля

Согласно информации, опубликованной в "Парламентской газете", в интернете существует множество ресурсов, где продаются "свап-комплекты". Они включают двигатели и трансмиссии, произведённые в США, Европе и Японии, и предлагаются по цене от 50 до 200 тысяч рублей.

Инспекторы намерены запретить замену штатного двигателя на другой, если его мощность или крутящий момент превышают более чем на 25% параметры, предусмотренные для конкретной модели автомобиля.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер пояснил, что в случае поломки штатного мотора российские водители могут заменить его только на аналогичный.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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