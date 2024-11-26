Автобусы Volgabus получат российские моторы

На мероприятии "ПромЭнергоВолга-2024" был представлен новый рейсовый автобус "Марафон" от компании Volgabus. Это первый автобус за последние десять лет, который будет оснащён российским мотором.
Прототип автобуса оснащён турбодизелем Cummins ISL 9.5 мощностью 383 лошадиные силы.
Однако в серийное производство пойдёт и другая версия — с отечественным двигателем ЯМЗ-537 мощностью 344 лошадиные силы.
Коробка передач будет импортной: китайская механическая коробка передач Fast Gear с шестью ступенями.
Volgabus 5285 "Марафон" относится к международным автобусам. Объём топливных баков составляет 450 литров, а под полом салона расположены багажники объёмом шесть кубометров. Длина автобуса около 12,8 метра. Актуальная модель "Марафона" оснащена дизельным двигателем Yuchai мощностью 296 лошадиных сил и короче примерно на 20 сантиметров.
Пассажировместимость автобуса составляет от 47 до 55 человек.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
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