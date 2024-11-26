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Автобусы Volgabus получат российские моторы

1:22
Авто

На мероприятии "ПромЭнергоВолга-2024" был представлен новый рейсовый автобус "Марафон" от компании Volgabus. Это первый автобус за последние десять лет, который будет оснащён российским мотором.

Volgabus
Фото: t.me/busandall is licensed under Free More info
Volgabus

Прототип автобуса оснащён турбодизелем Cummins ISL 9.5 мощностью 383 лошадиные силы.

Однако в серийное производство пойдёт и другая версия — с отечественным двигателем ЯМЗ-537 мощностью 344 лошадиные силы.

Коробка передач будет импортной: китайская механическая коробка передач Fast Gear с шестью ступенями.

Volgabus 5285 "Марафон" относится к международным автобусам. Объём топливных баков составляет 450 литров, а под полом салона расположены багажники объёмом шесть кубометров. Длина автобуса около 12,8 метра. Актуальная модель "Марафона" оснащена дизельным двигателем Yuchai мощностью 296 лошадиных сил и короче примерно на 20 сантиметров.

Пассажировместимость автобуса составляет от 47 до 55 человек.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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