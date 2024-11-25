Умели красиво петь, танцевать, вести беседу и водить авто

Ошибочное представление о гейшах возникло после Второй мировой войны.
Американские солдаты называли их проститутками, хотя японцы всегда воспринимали гейш как актрис.
Этот искаженный имидж быстро распространился за пределами Японии. Слухи о женщинах с необычной внешностью и соответствующим поведением стремительно проникли в зарубежную культуру, породив множество книг и фильмов, не имеющих отношения к реальности.
Стоит отметить, что слово "гейша" переводится с японского как "человек искусства", что очень важно для понимания этой профессии. Искусство пения, танца и беседы — вот ключевые навыки, присущие гейшам. А в начале ХХ века на улицах Токио их можно было увидеть за рулем авто.
Приглашение гейш на традиционные японские банкеты приносило исключительно положительные результаты.
Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.