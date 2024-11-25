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Умели красиво петь, танцевать, вести беседу и водить авто

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Ошибочное представление о гейшах возникло после Второй мировой войны.

Гейши, 1920 г
Фото: АвТОгус is licensed under Free More info
Гейши, 1920 г

Американские солдаты называли их проститутками, хотя японцы всегда воспринимали гейш как актрис.

Этот искаженный имидж быстро распространился за пределами Японии. Слухи о женщинах с необычной внешностью и соответствующим поведением стремительно проникли в зарубежную культуру, породив множество книг и фильмов, не имеющих отношения к реальности.

Стоит отметить, что слово "гейша" переводится с японского как "человек искусства", что очень важно для понимания этой профессии. Искусство пения, танца и беседы — вот ключевые навыки, присущие гейшам. А в начале ХХ века на улицах Токио их можно было увидеть за рулем авто.

Приглашение гейш на традиционные японские банкеты приносило исключительно положительные результаты.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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