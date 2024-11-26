Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эхо древних утёсов оживило наскальные изображения в Финляндии
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России значительно выросла
Как очистить организм от токсинов: простые советы
Пикантный и витаминный греческий салат, без которого не обходится ни один праздничный стол
Стало известно сколько Дмитрий Нагиев берёт за один корпоратив
Почему обязательно стоит попробовать тёмные тона в интерьере спальне
Из-за конфликта на Украине появились угрожающие человечеству бактерии
Как азелаиновая кислота помогает коже оставаться здоровой?

Бизнес-седаны Lada Aura начали отправлять в дилерские центры России

1:08
Авто

Автомобили из первых поставок не предназначены для свободной продажи и будут отправлены государственным учреждениям и корпоративным клиентам, сообщает РГ.

Лада Аура
Фото: lada.ru by Официальный сайт АО "АвтоВАЗ"
Лада Аура

Эти машины представлены в высококлассной комплектации Status с кожаным оформлением интерьера, в то время как производство упрощённых моделей с тканевой отделкой начнётся позже.

В дилерских центрах новинка должна появиться в начале декабря, но только в Москве и Санкт-Петербурге.

В других городах новые авто станут доступны позже.

Седан "Лада Аура" основан на платформе "Весты", но отличается от неё удлинённой колёсной базой и улучшенной отделкой интерьера. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра, мощностью 122 л. с., работающим в паре с вариатором.

Цены на "Ладу Ауру" начинаются от 2,6 миллиона рублей, а комплектация с кожаным салоном и дополнительными опциями обойдётся в 2,8 миллиона рублей.

Уточнения

Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Красота и стиль
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё Аудио 
Секреты идеального подтягивания. Мощная техника и ценные советы
Новости спорта
Секреты идеального подтягивания. Мощная техника и ценные советы Аудио 
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Су-34: могучий ударный истребитель-бомбардировщик продолжает поступать в ВКС России Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Последние материалы
Деревья не сбрасывают листву: естественные причины и решения
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
В России изобрели материал для укрепления арктических дорог
В США нашли несколько причин для покупки Северного потока-2
В России запретят ставить на авто свап-комплекты
Чем полезны яйца и как не навредить здоровью
Сливочная паста без помидоров и сыра — шикарный ужин на нескольких человек за полчаса
Законопроект о туризме охватит многодетных, пенсионеров и молодёжь
На что обратить внимание при выборе ковра для дома
Учёные превратили комаров в средство спасения от малярии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.