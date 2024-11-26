Бизнес-седаны Lada Aura начали отправлять в дилерские центры России

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобили из первых поставок не предназначены для свободной продажи и будут отправлены государственным учреждениям и корпоративным клиентам, сообщает РГ.

Фото: lada.ru by Официальный сайт АО "АвтоВАЗ" Лада Аура

Эти машины представлены в высококлассной комплектации Status с кожаным оформлением интерьера, в то время как производство упрощённых моделей с тканевой отделкой начнётся позже.

В дилерских центрах новинка должна появиться в начале декабря, но только в Москве и Санкт-Петербурге.

В других городах новые авто станут доступны позже.

Седан "Лада Аура" основан на платформе "Весты", но отличается от неё удлинённой колёсной базой и улучшенной отделкой интерьера. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра, мощностью 122 л. с., работающим в паре с вариатором.

Цены на "Ладу Ауру" начинаются от 2,6 миллиона рублей, а комплектация с кожаным салоном и дополнительными опциями обойдётся в 2,8 миллиона рублей.

Уточнения

Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона.