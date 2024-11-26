Он планирует создать автомобиль из дерева

Это чудо из дерева когда-то собрал школьник. Верится с трудом. Но это так.
Симас Снежко создал модель автомобиля из дерева. "Деревянное мобильное чудо" включает рабочий двигатель V8, трёхступенчатую механическую коробку передач, дифференциал, сцепление, дисковые тормоза и другие детали. Добавлены спидометр и одометр, показывающие расстояние в метрах.
Как рассказывает юноша у себя на канале YouTube, модель создавалась им в течение шести месяцев как проект по физике в 11-м классе. А сколько терпения понадобилось!
Модель создана без использования станков, инструментов с компьютерным управлением. В будущем Симас планирует создать полноразмерный одноместный автомобиль из дерева.
Одо́метр в просторечии счётчик — прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи него может быть измерен пройденный транспортным средством путь.
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