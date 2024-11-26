Он планирует создать автомобиль из дерева

0:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Это чудо из дерева когда-то собрал школьник. Верится с трудом. Но это так.

Фото: Generic Woodworking is licensed under Free More info Авто из дерева

Симас Снежко создал модель автомобиля из дерева. "Деревянное мобильное чудо" включает рабочий двигатель V8, трёхступенчатую механическую коробку передач, дифференциал, сцепление, дисковые тормоза и другие детали. Добавлены спидометр и одометр, показывающие расстояние в метрах.

Как рассказывает юноша у себя на канале YouTube, модель создавалась им в течение шести месяцев как проект по физике в 11-м классе. А сколько терпения понадобилось!

Модель создана без использования станков, инструментов с компьютерным управлением. В будущем Симас планирует создать полноразмерный одноместный автомобиль из дерева.

Уточнения

Одо́метр в просторечии счётчик — прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи него может быть измерен пройденный транспортным средством путь.

