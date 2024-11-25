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Мобильный офис от Airstream — работать можно везде

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Авто

Производитель мобильных домов Airstream (США) совместно с брендом Pottery Barn, известным своими товарами для дома и мебели, представил серию трейлеров.

Трейлер Airstream
Фото: Airstream is licensed under Free More info
Трейлер Airstream

Как сообщает Carscoops, новые версии выделяются среди стандартных кемперов благодаря своему особенно уютному интерьеру. В этом жилом прицепе предусмотрено все необходимое для комфортного автономного проживания: кухня, санузел, спальня с большой кроватью, предназначенной для двоих человек, рабочая зона и кондиционер для поддержания комфортной температуры.

Также в комплектации имеется набор из стола и стульев для обеда на свежем воздухе.

Больше всего здесь привлекает внимание рабочая зона с двумя окнами, из которых вид может открываться на горы, лес, город или озеро — все зависит от того, где вы окажетесь завтра.

 

Уточнения

Тре́йлер - жилой прицеп для семейных загородных поездок, для временного или постоянного проживания, заменяющего проживание в доме.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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