Мобильный офис от Airstream — работать можно везде

Производитель мобильных домов Airstream (США) совместно с брендом Pottery Barn, известным своими товарами для дома и мебели, представил серию трейлеров.
Как сообщает Carscoops, новые версии выделяются среди стандартных кемперов благодаря своему особенно уютному интерьеру. В этом жилом прицепе предусмотрено все необходимое для комфортного автономного проживания: кухня, санузел, спальня с большой кроватью, предназначенной для двоих человек, рабочая зона и кондиционер для поддержания комфортной температуры.
Также в комплектации имеется набор из стола и стульев для обеда на свежем воздухе.
Больше всего здесь привлекает внимание рабочая зона с двумя окнами, из которых вид может открываться на горы, лес, город или озеро — все зависит от того, где вы окажетесь завтра.
Тре́йлер - жилой прицеп для семейных загородных поездок, для временного или постоянного проживания, заменяющего проживание в доме.
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