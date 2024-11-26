Камеры ГАИ теперь стали распознавать грязные и затертые номера

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Многие водители верят, что грязные или поврежденные номера помогут избежать штрафов за нарушения ПДД. Однако это миф, о чем в интервью порталу njcar.ru рассказал инспектор ГАИ, работающий в группе разбора нарушений.

Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, CC BY-SA 3.0 Светофор и камера видеофиксации нарушений

Современные системы фиксации нарушений функционируют эффективно даже в сложных условиях, таких как дождь или снег. Более того, Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству автоматических устройств фиксации ПДД.

Некоторые водители намеренно пачкают номера, пытаясь уклониться от штрафов. Но это бессмысленно: современные камеры работают совместно с нейросетями, которые восстанавливают частично скрытые номера, используя данные о модели и цвете автомобиля. Камеры фиксируют информацию как с переднего, так и с заднего номера, исключая возможность избежать наказания.

Секрет высокой точности таких систем заключается в способности распознавать не только символы, но и белый светоотражающий слой на номерах. Благодаря инфракрасной подсветке камеры различают рельеф даже при слабом освещении.

После фиксации нарушения данные передаются в отдел разбора, где постановление выносится инспектором. Это минимизирует ошибки, которые могут допустить нейросети. Например, неправомерные штрафы за нарушения автомобилей, перевозимых на эвакуаторах, выявляются на стадии проверки. Такие случаи крайне редки — около одного на 100 тысяч постановлений.

Инспекторы ГАИ напоминают: за грязный или поврежденный номер полагается предупреждение или штраф в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ). В случае умышленного маскирования или порчи номера штраф увеличивается до 5000 рублей, а водителю грозит лишение прав на срок до трёх месяцев.

Уточнения

Дорожная камера — разновидность штативных фотоаппаратов прямого визирования, предназначенных для съёмки в полевых условиях.

