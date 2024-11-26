Водителям назвали способ сэкономить 150 литров бензина в год на автомобиле с автоматом

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Портал njcar.ru рассказал, как сэкономить до 150 литров топлива в год, применяя простой метод, идеально подходящий для автомобилей с автоматическими трансмиссиями, включая классические АКПП, роботы и вариаторы. Такой подход позволяет снизить расход топлива на 0,5–0,7 литра на 100 км, что при среднем пробеге 25–30 тысяч километров в год может сократить расходы на топливо более чем на 8 000 рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

На трассе автомобиль с автоматической трансмиссией обычно движется на высшей передаче, что обеспечивает минимальный расход топлива. Но при обгоне или необходимости ускориться коробка переключается на пониженную передачу, увеличивая расход.

Решение заключается в использовании ручного режима трансмиссии с фиксацией высшей передачи. При активации на приборной панели вместо стандартного режима "D" отображается номер передачи, предотвращая автоматическое переключение на более низкую. Это обеспечивает плавное ускорение без лишнего расхода топлива.

Метод помогает экономить до 0,7 литра на 100 км, но система автоматически переключится на пониженную передачу, если обороты двигателя достигнут критического уровня, защищая мотор и трансмиссию от повреждений.

Важно соблюдать плавность при нажатии на педаль газа, избегая оборотов выше 3000–3500 об/мин, чтобы снизить расход топлива. Для резкого ускорения, например, при обгоне, рекомендуется временно вернуть трансмиссию в режим "D", что позволит коробке быстро переключиться на более низкую передачу.

В пробках для экономии лучше двигаться на минимальной скорости без частых остановок, так как каждый старт с места требует дополнительных затрат топлива. На трассе оптимальная скорость для экономии — 90–100 км/ч.

Если остановка длится 3–5 минут, например, у железнодорожного переезда, переведите коробку в режим "N" или "P". Однако на светофорах этого делать не стоит, чтобы избежать возможных повреждений трансмиссии.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

