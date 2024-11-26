Масло и топливо: что действительно влияет на долговечность двигателя

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Многих автовладельцев интересует, можно ли снизить расходы на замену моторного масла без ущерба для долговечности двигателя. Использование дешевых масел и фильтров — путь к дорогостоящему ремонту, но как быть с промывкой двигателя перед заливкой свежего масла?

Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0 Моторное масло

Эксперт портала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал, насколько оправдана эта процедура, которая раньше считалась обязательной, но теперь вызывает вопросы.

Ранее, когда большинство автомобилей использовали минеральное масло, промывка двигателя была стандартной частью замены масла. Минеральное масло не содержало современных чистящих присадок, поэтому загрязнения и нагар на деталях двигателя накапливались быстро, особенно при использовании низкокачественного топлива. Для устранения этих загрязнений применялись специальные промывочные масла.

Процесс был прост: отработанное масло сливали, заливали промывочное масло без замены фильтра, заводили двигатель на холостом ходу на 5-10 минут, после чего сливали промывку, меняли фильтр и заливали новое масло.

Сегодня, с распространением синтетических масел, необходимость в промывке отпала. Современные синтетические масла обладают очищающими свойствами благодаря специальным присадкам, которые предотвращают образование отложений. При использовании качественного масла и его регулярной замене каждые 7-10 тысяч километров двигатель остается чистым.

Эксперты также рекомендуют обращать внимание на качество топлива. Даже лучшее масло не защитит двигатель, если топливо низкого качества. Примеси, такие как парафины, могут сделать масло густым, как солидол, что отрицательно сказывается на работе мотора. Выбирая проверенные АЗС и качественное масло, вы минимизируете необходимость в промывке двигателя и защищаете свой автомобиль от дорогостоящих поломок.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

