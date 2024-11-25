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Зима близко: как защитить замки и двери автомобиля от замерзания

1:57
Авто

С наступлением зимы автомобилисты неизбежно сталкиваются с различными трудностями: от скользких дорог до обледенения стекол. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru поделился полезными рекомендациями, которые помогут сделать зимнюю эксплуатацию автомобиля более комфортной.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

Одной из частых зимних проблем является замерзание замков. Хотя автомобильные замки могут работать годами без обслуживания, образование конденсата и низкие температуры могут привести к их блокировке. Чтобы избежать этой неприятности, рекомендуется обрабатывать замки белой литиевой смазкой в теплом помещении, например, в гараже.

Она защищает механизм от влаги и предотвращает замерзание. Резиновые уплотнители дверей можно защитить бесцветной силиконовой смазкой, чтобы они не примерзали.

Еще один способ улучшить зимнюю эксплуатацию автомобиля — использование автоодеяла для подкапотного пространства. Оно помогает удерживать тепло, ускоряет прогрев двигателя, повышает эффективность отопления салона и снижает расход топлива.

Если автомобиль оказался в снежном заносе, выручат браслеты противоскольжения. Эти компактные устройства легко крепятся на ведущие колёса и помогают выбраться из сугробов.

Для комфорта пассажиров, особенно детей, стоит рассмотреть покупку универсальных накладок с подогревом на задние сиденья. Они станут отличным дополнением для автомобилей, в которых предусмотрен подогрев только передних сидений.

Чтобы подготовиться к зимним неожиданностям, дополните багажник следующими предметами: щёткой для очистки снега, складной лопатой, канистрой с незамерзающей жидкостью, проводами для прикуривания и тёплой одеждой. Эти простые меры помогут справляться с любыми зимними трудностями.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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