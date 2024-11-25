Зима близко: как защитить замки и двери автомобиля от замерзания

С наступлением зимы автомобилисты неизбежно сталкиваются с различными трудностями: от скользких дорог до обледенения стекол. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru поделился полезными рекомендациями, которые помогут сделать зимнюю эксплуатацию автомобиля более комфортной.
Одной из частых зимних проблем является замерзание замков. Хотя автомобильные замки могут работать годами без обслуживания, образование конденсата и низкие температуры могут привести к их блокировке. Чтобы избежать этой неприятности, рекомендуется обрабатывать замки белой литиевой смазкой в теплом помещении, например, в гараже.
Она защищает механизм от влаги и предотвращает замерзание. Резиновые уплотнители дверей можно защитить бесцветной силиконовой смазкой, чтобы они не примерзали.
Еще один способ улучшить зимнюю эксплуатацию автомобиля — использование автоодеяла для подкапотного пространства. Оно помогает удерживать тепло, ускоряет прогрев двигателя, повышает эффективность отопления салона и снижает расход топлива.
Если автомобиль оказался в снежном заносе, выручат браслеты противоскольжения. Эти компактные устройства легко крепятся на ведущие колёса и помогают выбраться из сугробов.
Для комфорта пассажиров, особенно детей, стоит рассмотреть покупку универсальных накладок с подогревом на задние сиденья. Они станут отличным дополнением для автомобилей, в которых предусмотрен подогрев только передних сидений.
Чтобы подготовиться к зимним неожиданностям, дополните багажник следующими предметами: щёткой для очистки снега, складной лопатой, канистрой с незамерзающей жидкостью, проводами для прикуривания и тёплой одеждой. Эти простые меры помогут справляться с любыми зимними трудностями.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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