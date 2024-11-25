Почему автопроизводители стали массово избавляться от дилеров

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Эксперт портала njcar.ru рассказал, почему ведущие автоконцерны мира переходят на онлайн-продажи и сокращают количество дилерских центров.

Фото: freepik.com by wirestock Машины

BMW AG, один из крупнейших производителей автомобилей премиум-класса, в этом году начал активно продавать машины европейским покупателям напрямую, без посредников. В своем пресс-релизе компания подчеркнула, что такая модель выгодна всем: клиентам, партнерам и самой BMW. Благодаря внедрению единых цен на одинаковые модели в каждой стране, процесс покупки стал более прозрачным и справедливым для потребителей.

BMW Group внедряет агентскую модель продаж, полностью цифровизируя процесс. Теперь покупатели смогут выбирать между онлайн-покупкой и традиционным посещением автосалона. Единая цифровая платформа объединяет розничные и онлайн-продажи, создавая удобный и гибкий процесс для клиентов.

Традиционная роль автодилеров на рынке заключалась в оптовой закупке машин, организации логистики, оформлении кредитов и доработке автомобилей под индивидуальные запросы. Они также выступали сервисными центрами, выполняя гарантийный и послегарантийный ремонт. Однако, особенно на локальных рынках, дилеры часто пользовались своими возможностями для получения дополнительных скидок и бонусов, что не всегда было прозрачно. Кроме того, при возникновении заводских дефектов они часто перекладывали ответственность на производителя, что создавало неудобства для клиентов и компаний.

С развитием технологий авторынок трансформируется. Покупка автомобилей теперь возможна на маркетплейсах или официальных сайтах автопроизводителей. Это позволяет исключить посредников, снизить бюрократию и обеспечить большую прозрачность и удобство сделок.

Роль автосалонов тоже меняется: теперь они всё чаще становятся логистическими и сервисными центрами, занимаясь доставкой, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей в соответствии с требованиями производителей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

