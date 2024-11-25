Какую опасность представляют камни в протекторе шины

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Зимние шины в процессе эксплуатации неизбежно собирают в протекторе множество камней. Портал njcar. ru обсудил с владельцем шиномонтажной мастерской, нужно ли удалять их перед "переобувкой" и как это влияет на балансировку и безопасность.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM Шины на зимней дороге

Особенности зимней резины, предназначенной для улучшения сцепления с дорогой, отвода воды и оптимизации управляемости, делают застревание камней в глубоких канавках и ламелях протектора обыденным явлением. Но стоит ли тратить время на их удаление? Большинство водителей склонны самостоятельно очищать шины даже от самых мелких камешков, хотя это не всегда оправдано.

Эксперты поясняют: камни в протекторе — неизбежный спутник эксплуатации шин, который появится снова уже после первой поездки. Если балансировка колес выполнена правильно, а развал-схождение настроено, мелкие камни распределяются равномерно, не влияя на управляемость и безопасность автомобиля. Более того, угловатые камни могут даже улучшить сцепление на скользкой дороге.

Перед балансировкой специалисты рекомендуют удалять только крупные камни из глубоких водоотводных канавок, поскольку они могут мешать точной настройке колес. Мелкие камни в ламелях не представляют угрозы и не требуют внимания. Вместо этого лучше сосредоточиться на диагностике шин: проверке на трещины, грыжи и повреждения корда, а также на ротации колес для равномерного износа.

Таким образом, вместо лишних усилий на удаление мелких камней стоит направить внимание на важные аспекты подготовки шин к зимнему сезону.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

