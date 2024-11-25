Семь ключевых ошибок в техобслуживании, которые допускают даже опытные водители

Начинающие водители хорошо знают, что замена моторного масла, фильтров и тормозной жидкости — основа долгой и бесперебойной службы автомобиля. Однако есть менее очевидные расходники, о которых часто забывают даже опытные автовладельцы. Портал njcar. ru напомнил, какие элементы техобслуживания остаются без должного внимания.
Когда автомобиль выходит из гарантии, многие владельцы предпочитают обслуживать его самостоятельно. Но есть расходные материалы, которые игнорируются из-за их кажущейся второстепенности.
Масло в редукторе — один из таких забытых элементов. Со временем в редукторы переднего и заднего мостов может попасть грязь или даже вода. Этот разрушительный "коктейль" способен повредить механизмы и привести к дорогостоящему ремонту.
Муфта полного привода также часто оказывается вне поля зрения водителей, пока не начнутся серьезные проблемы. Перегрев и сбои в работе могут закончиться заменой дорогостоящей детали. Например, в автомобилях Volkswagen рекомендуется менять жидкость в системе Haldex раз в три года.
Карданный вал, особенно в SUV, требует регулярного внимания. Его крестовины подвергаются большим нагрузкам, особенно на пересеченной местности. Специалисты советуют проводить шприцевание вала каждые 15 000 км.
Еще один забытый компонент — трансмиссионное масло в раздаточной коробке. Производители устанавливают разные сроки замены, но пренебрегать ими не стоит. Например, Hyundai рекомендует обновлять масло каждые 120 000 км.
Высоковольтные провода и свечи зажигания тоже нуждаются в регулярной замене. Провода служат около восьми лет, а свечи часто меняют только при появлении ошибки Check Engine.
Не стоит забывать и о топливном фильтре. Его рекомендуется менять каждые 30 000 км, чтобы избежать провалов в работе двигателя.
Регулярное внимание к этим деталям поможет избежать крупных расходов и продлить жизнь автомобиля.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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