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Семь ключевых ошибок в техобслуживании, которые допускают даже опытные водители

2:15
Авто

Начинающие водители хорошо знают, что замена моторного масла, фильтров и тормозной жидкости — основа долгой и бесперебойной службы автомобиля. Однако есть менее очевидные расходники, о которых часто забывают даже опытные автовладельцы. Портал njcar. ru напомнил, какие элементы техобслуживания остаются без должного внимания.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM
Автомобильный аккумулятор

Когда автомобиль выходит из гарантии, многие владельцы предпочитают обслуживать его самостоятельно. Но есть расходные материалы, которые игнорируются из-за их кажущейся второстепенности.

Масло в редукторе — один из таких забытых элементов. Со временем в редукторы переднего и заднего мостов может попасть грязь или даже вода. Этот разрушительный "коктейль" способен повредить механизмы и привести к дорогостоящему ремонту.

Муфта полного привода также часто оказывается вне поля зрения водителей, пока не начнутся серьезные проблемы. Перегрев и сбои в работе могут закончиться заменой дорогостоящей детали. Например, в автомобилях Volkswagen рекомендуется менять жидкость в системе Haldex раз в три года.

Карданный вал, особенно в SUV, требует регулярного внимания. Его крестовины подвергаются большим нагрузкам, особенно на пересеченной местности. Специалисты советуют проводить шприцевание вала каждые 15 000 км.

Еще один забытый компонент — трансмиссионное масло в раздаточной коробке. Производители устанавливают разные сроки замены, но пренебрегать ими не стоит. Например, Hyundai рекомендует обновлять масло каждые 120 000 км.

Высоковольтные провода и свечи зажигания тоже нуждаются в регулярной замене. Провода служат около восьми лет, а свечи часто меняют только при появлении ошибки Check Engine.

Не стоит забывать и о топливном фильтре. Его рекомендуется менять каждые 30 000 км, чтобы избежать провалов в работе двигателя.

Регулярное внимание к этим деталям поможет избежать крупных расходов и продлить жизнь автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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