Как действовать, если автомобиль заглох на ж/д переезде

Железнодорожный переезд — это зона повышенной опасности, где аварии могут привести к серьёзным последствиям для автомобиля и его пассажиров. Чтобы избежать трагедии, водителю необходимо знать, как правильно действовать, если машина внезапно заглохла или вышла из строя на путях. Автоэксперт рассказывает, какие шаги предпринять в такой ситуации.
Если ваш автомобиль заглох на железнодорожном переезде, а первая попытка запустить двигатель не удалась, пассажиры должны немедленно покинуть машину и отойти на безопасное расстояние. Если видно приближающийся поезд, выйти из автомобиля следует и самому водителю, так как оценить скорость локомотива из салона невозможно.
Если поблизости есть дежурный по переезду, направьте к нему кого-то из пассажиров или отправьтесь сами. Дежурный может предупредить машиниста по рации о препятствии и потребовать остановки поезда.
На нерегулируемом переезде, где нет дежурного, важно предупредить машиниста о препятствии.
Позвоните по единому номеру 112 и сообщите о случившемся. Следуйте инструкциям оператора. Не пытайтесь самостоятельно эвакуировать автомобиль, если это небезопасно.
Железнодорожный переезд — место одноуровневого пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги, либо велосипедной или пешеходной дорожки.
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