Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Киеве заявили, что армия России может дойти до Днепропетровска, Запорожья и Полтавы
Фитнес-тренер дала советы по сохранению фигуры в новогодние праздники
Основные причины выпадения волос и что делать, если анализы в норме
Пять удивительных фактов о шелковице, которые изменят ваше мнение
Почему кожа на руках стареет быстрее, чем на лице
Вдова Лёвкина улыбалась на похоронах артиста: в чём дело
Как собаки выражают любовь: раскрываем их тайный язык
Бескровно и не применяя ядерное оружие. В Совбезе объяснили, как Орешник может пресечь угрозу от НАТО
Как спасти диван от кошачьих когтей: три простых метода, которые работают

Как действовать, если автомобиль заглох на ж/д переезде

2:20
Авто

Железнодорожный переезд — это зона повышенной опасности, где аварии могут привести к серьёзным последствиям для автомобиля и его пассажиров. Чтобы избежать трагедии, водителю необходимо знать, как правильно действовать, если машина внезапно заглохла или вышла из строя на путях. Автоэксперт рассказывает, какие шаги предпринять в такой ситуации.

Поезд Ласточка "Кострома - Москва" прибыл на жд станцию "Ростов-Ярославский"
Фото: commons.wikimedia.org by Sportsmentos, CC BY-SA 4.0
Поезд Ласточка "Кострома - Москва" прибыл на жд станцию "Ростов-Ярославский"

Первое правило — безопасность

Если ваш автомобиль заглох на железнодорожном переезде, а первая попытка запустить двигатель не удалась, пассажиры должны немедленно покинуть машину и отойти на безопасное расстояние. Если видно приближающийся поезд, выйти из автомобиля следует и самому водителю, так как оценить скорость локомотива из салона невозможно.

Обратитесь за помощью к дежурному

Если поблизости есть дежурный по переезду, направьте к нему кого-то из пассажиров или отправьтесь сами. Дежурный может предупредить машиниста по рации о препятствии и потребовать остановки поезда.

Попытайтесь убрать автомобиль с путей

  • После предупреждения дежурного можно приступать к эвакуации машины.
  • Запустите двигатель: попробуйте снова завести автомобиль.
  • Оттолкните вручную: если двигатель не заводится, попросите прохожих или других водителей помочь оттолкать машину с путей.
  • Оставьте водительскую дверь открытой: это нужно для быстрой эвакуации в случае приближения поезда.

Что делать, если вы остались одни

На нерегулируемом переезде, где нет дежурного, важно предупредить машиниста о препятствии.

  • Подайте сигнал бедствия: отправьте пассажиров вдоль путей в обе стороны с яркими тряпками или фонариками, чтобы они делали круговые движения. Это привлечёт внимание машиниста.
  • Отойдите на безопасное расстояние: если поблизости нет людей, покиньте автомобиль после первых неудачных попыток эвакуации. Убедитесь, что вы находитесь в 10-15 метрах от путей.

Свяжитесь с экстренными службами

Позвоните по единому номеру 112 и сообщите о случившемся. Следуйте инструкциям оператора. Не пытайтесь самостоятельно эвакуировать автомобиль, если это небезопасно.

Уточнения

Железнодорожный переезд — место одноуровневого пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги, либо велосипедной или пешеходной дорожки.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Новости спорта
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Останки судна у берегов Кении — возможно, часть флотилии Васко да Гамы Игорь Буккер Сводка с фронта: взятие Курахово — вопрос нескольких дней, дуэль ОТРК Искандер и Гром Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Последние материалы
Стало известно имя нового возлюбленного актрисы Кристины Асмуc
Рыба в холодильнике: когда продукт становится опасным
ЗОЖ для школьников: баланс учёбы, спорта и отдыха
Заподозренная в романах с Бондарчуком и Богомоловым актриса Синицына объяснила любовь к откровенным съёмкам
Правнучка легендарного летчика Чкалова сбежала
Юрист объяснил, каких животных нельзя заводить в квартирах
Боятся утечек? Минобороны Литвы запретило хранить документы в российских сейфах
Как защитить свой автомобиль от кражи
Пентагон официально разрешил ВСУ бить по России ракетами ATACMS
На Украине уничтожен долотный завод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.