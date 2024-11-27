Как действовать, если автомобиль заглох на ж/д переезде

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Железнодорожный переезд — это зона повышенной опасности, где аварии могут привести к серьёзным последствиям для автомобиля и его пассажиров. Чтобы избежать трагедии, водителю необходимо знать, как правильно действовать, если машина внезапно заглохла или вышла из строя на путях. Автоэксперт рассказывает, какие шаги предпринять в такой ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org by Sportsmentos, CC BY-SA 4.0 Поезд Ласточка "Кострома - Москва" прибыл на жд станцию "Ростов-Ярославский"

Первое правило — безопасность

Если ваш автомобиль заглох на железнодорожном переезде, а первая попытка запустить двигатель не удалась, пассажиры должны немедленно покинуть машину и отойти на безопасное расстояние. Если видно приближающийся поезд, выйти из автомобиля следует и самому водителю, так как оценить скорость локомотива из салона невозможно.

Обратитесь за помощью к дежурному

Если поблизости есть дежурный по переезду, направьте к нему кого-то из пассажиров или отправьтесь сами. Дежурный может предупредить машиниста по рации о препятствии и потребовать остановки поезда.

Попытайтесь убрать автомобиль с путей

После предупреждения дежурного можно приступать к эвакуации машины.

Запустите двигатель: попробуйте снова завести автомобиль.

Оттолкните вручную: если двигатель не заводится, попросите прохожих или других водителей помочь оттолкать машину с путей.

Оставьте водительскую дверь открытой: это нужно для быстрой эвакуации в случае приближения поезда.

Что делать, если вы остались одни

На нерегулируемом переезде, где нет дежурного, важно предупредить машиниста о препятствии.

Подайте сигнал бедствия: отправьте пассажиров вдоль путей в обе стороны с яркими тряпками или фонариками, чтобы они делали круговые движения. Это привлечёт внимание машиниста.

Отойдите на безопасное расстояние: если поблизости нет людей, покиньте автомобиль после первых неудачных попыток эвакуации. Убедитесь, что вы находитесь в 10-15 метрах от путей.

Свяжитесь с экстренными службами

Позвоните по единому номеру 112 и сообщите о случившемся. Следуйте инструкциям оператора. Не пытайтесь самостоятельно эвакуировать автомобиль, если это небезопасно.

Уточнения

Железнодорожный переезд — место одноуровневого пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги, либо велосипедной или пешеходной дорожки.



