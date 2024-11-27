Почему замерзает ручной тормоз и как предотвратить блокировку колёс

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Блокировка задних колёс автомобиля после морозной ночи — неприятная, но вполне решаемая проблема. Главное — соблюдать несколько рекомендаций, чтобы избежать повреждений и безопасно справиться с ситуацией. Autonews. ru объясняет, почему примерзает ручной тормоз и как с этим бороться.

Фото: Wikipedia by Ballista, CC BY-SA 3.0 ручной тормоз

Почему примерзает ручной тормоз?

Главная причина — кристаллизация воды, которая образует лед. Это часто происходит, когда снег или влага попадают на горячие тормозные механизмы (например, после поездки). Ночью, при низких температурах, вода замерзает и блокирует тормозные колодки.

Механизм проблемы:

Снег тает на горячих тормозных деталях.

При низкой температуре вода не успевает испариться и превращается в лёд, блокируя суппорты.

Тормозные колодки примерзают к дискам, мешая движению задних колёс.

Факторы, усугубляющие примерзание ручника

Неисправности системы:

Подклинивание суппортов.

Изношенные пружины, которые плохо возвращают колодки.

Повреждения защитных элементов:

Порванные пыльники и тросы.

Нарушение герметичности уплотнителей.

Мойка перед парковкой:

Влага на тормозных элементах замерзает, усиливая блокировку.

Перепады температуры:

Резкие переходы от слякоти к морозу ускоряют образование льда.

Даже новые автомобили могут столкнуться с этой проблемой, если условия окружающей среды способствуют обледенению.



Что делать, если ручник примерз?

Если задние колёса заблокированы, попробуйте следующие методы:

Добавить газа:

Лёгкое увеличение оборотов двигателя может "сорвать" колодки. Щелчок укажет на успех.

Полить тормоза незамерзайкой:

Зимняя жидкость для стеклоомывателей поможет размягчить лед.

Использовать тёплую воду:

Полейте тормоза водой комнатной температуры (не кипятком). Будьте осторожны: если лед не растает полностью, вода может лишь усилить обледенение.

Прогреть тормоза феном:

Подключите фен к источнику питания и направьте горячий воздух на суппорты.

Раскачать машину:

Попробуйте чередовать движение вперёд и назад, чтобы освободить тормоза.

Как предотвратить примерзание ручного тормоза?

Не используйте ручник в мороз:

Если ожидаются низкие температуры, оставьте автомобиль на передаче или воспользуйтесь упорами.

Не ставьте машину на ручник после поездок по снегу:

Снег может попасть на детали и замёрзнуть.

Регулярно обслуживайте тормозную систему:

Меняйте повреждённые тросы и пыльники.

Используйте ремкомплекты для суппортов.

Убедитесь в исправности всех элементов стояночного тормоза.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.



