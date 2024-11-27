Почему замерзает ручной тормоз и как предотвратить блокировку колёс

Блокировка задних колёс автомобиля после морозной ночи — неприятная, но вполне решаемая проблема. Главное — соблюдать несколько рекомендаций, чтобы избежать повреждений и безопасно справиться с ситуацией. Autonews. ru объясняет, почему примерзает ручной тормоз и как с этим бороться.
Главная причина — кристаллизация воды, которая образует лед. Это часто происходит, когда снег или влага попадают на горячие тормозные механизмы (например, после поездки). Ночью, при низких температурах, вода замерзает и блокирует тормозные колодки.
Если задние колёса заблокированы, попробуйте следующие методы:
Добавить газа:
Лёгкое увеличение оборотов двигателя может "сорвать" колодки. Щелчок укажет на успех.
Полить тормоза незамерзайкой:
Зимняя жидкость для стеклоомывателей поможет размягчить лед.
Использовать тёплую воду:
Полейте тормоза водой комнатной температуры (не кипятком). Будьте осторожны: если лед не растает полностью, вода может лишь усилить обледенение.
Прогреть тормоза феном:
Подключите фен к источнику питания и направьте горячий воздух на суппорты.
Раскачать машину:
Попробуйте чередовать движение вперёд и назад, чтобы освободить тормоза.
Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.
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