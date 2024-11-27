Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеи оригинальных начинок для пиццы, от которых вы будете в восторге
Как мороженое помогает бороться со стрессом и анемией
Цветы против вредителей: секреты бархатцев, о которых вы не знали
5 проблем, мешающих продать подержанный автомобиль на вторичном рынке
Вот как правильно кормить кошку, если она беременна
Модные советы по выбору шубы из искусственного меха
Ломкость и расслаивание ногтей: лучшие методы восстановления
Паром Сочи Трабзон: как за 10 часов оказаться в Турции
Какие научные прорывы нас ждут в ближайшие годы

Почему замерзает ручной тормоз и как предотвратить блокировку колёс

2:58
Авто

Блокировка задних колёс автомобиля после морозной ночи — неприятная, но вполне решаемая проблема. Главное — соблюдать несколько рекомендаций, чтобы избежать повреждений и безопасно справиться с ситуацией. Autonews. ru объясняет, почему примерзает ручной тормоз и как с этим бороться.

ручной тормоз
Фото: Wikipedia by Ballista, CC BY-SA 3.0
ручной тормоз

Почему примерзает ручной тормоз?

Главная причина — кристаллизация воды, которая образует лед. Это часто происходит, когда снег или влага попадают на горячие тормозные механизмы (например, после поездки). Ночью, при низких температурах, вода замерзает и блокирует тормозные колодки.

Механизм проблемы:

  • Снег тает на горячих тормозных деталях.
  • При низкой температуре вода не успевает испариться и превращается в лёд, блокируя суппорты.
  • Тормозные колодки примерзают к дискам, мешая движению задних колёс.

Факторы, усугубляющие примерзание ручника

Неисправности системы:

  • Подклинивание суппортов.
  • Изношенные пружины, которые плохо возвращают колодки.

Повреждения защитных элементов:

  • Порванные пыльники и тросы.
  • Нарушение герметичности уплотнителей.

Мойка перед парковкой:

  • Влага на тормозных элементах замерзает, усиливая блокировку.

Перепады температуры:

  • Резкие переходы от слякоти к морозу ускоряют образование льда.
  • Даже новые автомобили могут столкнуться с этой проблемой, если условия окружающей среды способствуют обледенению.


Что делать, если ручник примерз?

Если задние колёса заблокированы, попробуйте следующие методы:

Добавить газа:
Лёгкое увеличение оборотов двигателя может "сорвать" колодки. Щелчок укажет на успех.
Полить тормоза незамерзайкой:
Зимняя жидкость для стеклоомывателей поможет размягчить лед.
Использовать тёплую воду:
Полейте тормоза водой комнатной температуры (не кипятком). Будьте осторожны: если лед не растает полностью, вода может лишь усилить обледенение.
Прогреть тормоза феном:
Подключите фен к источнику питания и направьте горячий воздух на суппорты.
Раскачать машину:
Попробуйте чередовать движение вперёд и назад, чтобы освободить тормоза.

Как предотвратить примерзание ручного тормоза?

Не используйте ручник в мороз:

  • Если ожидаются низкие температуры, оставьте автомобиль на передаче или воспользуйтесь упорами.
  • Не ставьте машину на ручник после поездок по снегу:
  • Снег может попасть на детали и замёрзнуть.

Регулярно обслуживайте тормозную систему:

  • Меняйте повреждённые тросы и пыльники.
  • Используйте ремкомплекты для суппортов.
  • Убедитесь в исправности всех элементов стояночного тормоза.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Садоводство, цветоводство
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность Аудио 
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Еда и рецепты
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Сводка с фронта: взятие Курахова — вопрос нескольких дней, дуэль ОТРК "Искандер" и "Гром" Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Последние материалы
Модные советы по выбору шубы из искусственного меха
Ломкость и расслаивание ногтей: лучшие методы восстановления
Паром Сочи Трабзон: как за 10 часов оказаться в Турции
Европу ждёт беда! Газпром готовится к остановке транзита газа через Украину
Какие научные прорывы нас ждут в ближайшие годы
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Секрет прямой спины: как исправить сутулость шаг за шагом
Секрет кота Шрёдингера, который физики раскрыли спустя десятилетия
Этот теплый салат спасет от осенней хандры
Как садоводство может навредить вашему здоровью и карману
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.