ТОП-5 надёжных семейных кроссоверов на вторичном рынке

Автоэксперты составили рейтинг самых надёжных семейных кроссоверов на вторичном рынке. В список вошли модели, которые сочетают надёжность, комфортный и просторный салон, а также приемлемые эксплуатационные расходы. Autonews. ru изучил этот рейтинг и отметил автомобили, актуальные для российских покупателей.
Первое место занимает Skoda Karoq — компактный кроссовер с просторным салоном и отличным соотношением цены и качества. Его надёжность и комфорт делают модель популярной среди семей. В России на вторичном рынке можно найти версии 2021 года с пробегом менее 100 тыс. км по цене от 2,2 до 2,7 млн рублей.
BMW X1 отличается стильным дизайном, качественным интерьером и надёжностью. Кроссовер предлагает широкий выбор опций и современную мультимедийную систему. В России доступны как бензиновые, так и дизельные версии, стоимость которых начинается от 3 млн рублей при пробеге до 100 тыс. км.
Volkswagen Tiguan привлекает качественной сборкой, практичным интерьером и комфортным управлением. Однако его уровень надёжности уступает конкурентам. Эксперты советуют выбирать версии с 2,0-литровым дизельным двигателем, хотя такие модификации сложно найти в России. Например, бензиновая версия 2018 года с пробегом 89 тыс. км стоит около 3,2 млн рублей.
Mazda CX-5 отличается стильным дизайном, премиальным интерьером и качественной сборкой. Лучший выбор для вторичного рынка — модели с 2,0-литровым бензиновым двигателем. Например, версия 2019 года с пробегом 102 тыс. км доступна за 2,84 млн рублей.
Kia Sportage предлагает отличное соотношение цены и качества. Просторный салон и богатое оснащение делают его привлекательным выбором для семей. На российском рынке бензиновая версия 2018 года с пробегом менее 100 тыс. км стоит около 2,2 млн рублей.
Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.