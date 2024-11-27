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ТОП-5 надёжных семейных кроссоверов на вторичном рынке

3:49
Авто

Автоэксперты составили рейтинг самых надёжных семейных кроссоверов на вторичном рынке. В список вошли модели, которые сочетают надёжность, комфортный и просторный салон, а также приемлемые эксплуатационные расходы. Autonews. ru изучил этот рейтинг и отметил автомобили, актуальные для российских покупателей.

Skoda Karoq
Фото: Wikipedia by M 93, CC BY-SA 3.0
Skoda Karoq


1. Skoda Karoq

Первое место занимает Skoda Karoq — компактный кроссовер с просторным салоном и отличным соотношением цены и качества. Его надёжность и комфорт делают модель популярной среди семей. В России на вторичном рынке можно найти версии 2021 года с пробегом менее 100 тыс. км по цене от 2,2 до 2,7 млн рублей.

Плюсы:

  • Надёжные моторы.
  • Просторный салон.
  • Комфортное управление.

Минусы:

  • Не самая увлекательная управляемость.
  • Система трансформации заднего ряда VarioFlex доступна только за доплату.

2. BMW X1

BMW X1 отличается стильным дизайном, качественным интерьером и надёжностью. Кроссовер предлагает широкий выбор опций и современную мультимедийную систему. В России доступны как бензиновые, так и дизельные версии, стоимость которых начинается от 3 млн рублей при пробеге до 100 тыс. км.

Плюсы:

  • Премиальный интерьер.
  • Практичность и простор.
  • Высокая надёжность.

Минусы:

  • Слабая шумоизоляция.
  • Высокая стоимость.

3. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan привлекает качественной сборкой, практичным интерьером и комфортным управлением. Однако его уровень надёжности уступает конкурентам. Эксперты советуют выбирать версии с 2,0-литровым дизельным двигателем, хотя такие модификации сложно найти в России. Например, бензиновая версия 2018 года с пробегом 89 тыс. км стоит около 3,2 млн рублей.

Плюсы:

  • Хорошая эргономика салона.
  • Комфортное управление.
  • Практичность.

Минусы:

  • Средняя надёжность.
  • Тесный задний ряд.

4. Mazda CX-5

Mazda CX-5 отличается стильным дизайном, премиальным интерьером и качественной сборкой. Лучший выбор для вторичного рынка — модели с 2,0-литровым бензиновым двигателем. Например, версия 2019 года с пробегом 102 тыс. км доступна за 2,84 млн рублей.

Плюсы:

  • Высокое качество материалов.
  • Отличная управляемость.
  • Богатое оснащение.

Минусы:

  • Жёсткая подвеска.
  • Моторы не самой высокой мощности.

5. Kia Sportage

Kia Sportage предлагает отличное соотношение цены и качества. Просторный салон и богатое оснащение делают его привлекательным выбором для семей. На российском рынке бензиновая версия 2018 года с пробегом менее 100 тыс. км стоит около 2,2 млн рублей.

Плюсы:

  • Хорошее оснащение даже в базовых версиях.
  • Просторный и удобный салон.
  • Доступная стоимость.

Минусы:

  • Шумный дизельный двигатель.
  • Посредственная управляемость.
  • Отсутствие системы аварийного торможения в некоторых комплектациях.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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