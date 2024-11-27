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Как избежать повреждений двигателя с системой старт-стоп

1:29
Авто

Автоэксперт Скотти Килмер поделился советами, как продлить срок службы двигателя и избежать его повышенного износа. Рекомендации касаются автомобилей, оснащённых системой "старт-стоп", которая автоматически отключает двигатель во время коротких остановок, например, на светофорах или в пробках.

двигатель
Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM
двигатель

Что такое система "старт-стоп" и как она работает?

Эта технология предназначена для снижения уровня выбросов и экономии топлива. Однако, по словам Килмера, её использование может негативно сказаться на состоянии автомобиля.

Почему "старт-стоп" может быть вредным?

Эксперт объяснил, что при каждом запуске двигателя масло должно перекачиваться от нижней части мотора к движущимся компонентам. Когда двигатель останавливается, масло стекает вниз, и в первые секунды повторного запуска детали работают с недостаточной смазкой. Это приводит к повышенному износу двигателя.

Кроме того:

  • Система ускоряет износ стартера.
  • "Старт-стоп" быстрее разряжает аккумулятор, снижая его ресурс.

Как минимизировать износ?

Чтобы снизить негативное влияние системы, Килмер советует отключать "старт-стоп". Для этого в автомобиле обычно предусмотрена кнопка с маркировкой "A-off". Эта простая мера поможет продлить срок службы двигателя и снизить нагрузку на другие агрегаты.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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