Простая резинка для волос поможет отремонтировать автомобиль

Опытный автолюбитель предложил простой и бюджетный способ ремонта поводка крышки бензобака, используя резинку для волос.
Он разрезал резинку, сделал на концах ушки, закрепил их нитками, создав бандаж, и для эстетики добавил черную изоленту. Один конец поводка был прикреплен к крышке бензобака с помощью оцинкованного самореза, а другой — к кольцу пробки тонкой проволокой из нержавейки.
Этот самодельный ремонт оказался надежным: поводок уже 2,5 года выдерживает морозные зимы, сохраняя функциональность и удобство использования.
Резинка для волос — эластичное кольцо для собирания волос и создания причёски.
То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания.
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