Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как удивить гостей: рецепт гуся, который станет ярким акцентом на новогоднем столе
Тайна фригийского памятника раскрыта благодаря уникальному методу
Забота о почве: лучшие практики осеннего удобрения
Конкуренты Маска боятся монополии SpaceX после выборов в США
Неочевидные просчёты при ремонте ванной и как их избежать
Как снять боль в коленном суставе простейшим способом, рассказал эксперт-бальнеолог Борис Васильев
Путешественник рассказал про большие кредиты, высокие зарплаты и минимум времени на личную жизнь в США
Регулярность очистки: как часто нужно проводить уход за ремнями авто?
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева

Простая резинка для волос поможет отремонтировать автомобиль

0:38
Авто

Опытный автолюбитель предложил простой и бюджетный способ ремонта поводка крышки бензобака, используя резинку для волос.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Он разрезал резинку, сделал на концах ушки, закрепил их нитками, создав бандаж, и для эстетики добавил черную изоленту. Один конец поводка был прикреплен к крышке бензобака с помощью оцинкованного самореза, а другой — к кольцу пробки тонкой проволокой из нержавейки.

Этот самодельный ремонт оказался надежным: поводок уже 2,5 года выдерживает морозные зимы, сохраняя функциональность и удобство использования.

Уточнения

Резинка для волос — эластичное кольцо для собирания волос и создания причёски.

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Три породы кошек, которые редко становятся долгожителями
Домашние животные
Три породы кошек, которые редко становятся долгожителями Аудио 
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Еда и рецепты
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Последние материалы
Забота о почве: лучшие практики осеннего удобрения
Конкуренты Маска боятся монополии SpaceX после выборов в США
Как снять боль в коленном суставе простейшим способом, рассказал эксперт-бальнеолог Борис Васильев
Неочевидные просчёты при ремонте ванной и как их избежать
Путешественник рассказал про большие кредиты, высокие зарплаты и минимум времени на личную жизнь в США
Регулярность очистки: как часто нужно проводить уход за ремнями авто?
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Что делать, если ваша собака разрушает сад
Травмированный Александр Овечкин избежал операции
Почему хозяйки должгы опасаться растительного масла без запаха: эксперты рассказали о последствиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.