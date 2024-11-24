Простая резинка для волос поможет отремонтировать автомобиль

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Опытный автолюбитель предложил простой и бюджетный способ ремонта поводка крышки бензобака, используя резинку для волос.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Он разрезал резинку, сделал на концах ушки, закрепил их нитками, создав бандаж, и для эстетики добавил черную изоленту. Один конец поводка был прикреплен к крышке бензобака с помощью оцинкованного самореза, а другой — к кольцу пробки тонкой проволокой из нержавейки.

Этот самодельный ремонт оказался надежным: поводок уже 2,5 года выдерживает морозные зимы, сохраняя функциональность и удобство использования.

Уточнения

Резинка для волос — эластичное кольцо для собирания волос и создания причёски.



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