Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные автомобили часто оснащены функцией "Старт/стоп", предназначенной для экономии топлива и снижения выбросов CO2.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салон автомобиля

Эта система автоматически глушит двигатель при кратковременных остановках и запускает его при продолжении движения.

Однако эксперты, включая известного автоэксперта Скотти Килмера, предупреждают о возможных негативных последствиях. Частые запуски двигателя усиливают износ ключевых компонентов, таких как стартер, аккумулятор и сам двигатель, особенно из-за недостатка смазки в первые секунды работы. Это может привести к серьезным затратам на ремонт в будущем.

Чтобы избежать таких проблем, водителям рекомендуется деактивировать режим "Старт/стоп", что на большинстве автомобилей можно сделать с помощью кнопки "A-off". Это простой способ продлить срок службы автомобиля и снизить риск преждевременного износа.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

