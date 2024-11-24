Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля

Современные автомобили часто оснащены функцией "Старт/стоп", предназначенной для экономии топлива и снижения выбросов CO2.
Эта система автоматически глушит двигатель при кратковременных остановках и запускает его при продолжении движения.
Однако эксперты, включая известного автоэксперта Скотти Килмера, предупреждают о возможных негативных последствиях. Частые запуски двигателя усиливают износ ключевых компонентов, таких как стартер, аккумулятор и сам двигатель, особенно из-за недостатка смазки в первые секунды работы. Это может привести к серьезным затратам на ремонт в будущем.
Чтобы избежать таких проблем, водителям рекомендуется деактивировать режим "Старт/стоп", что на большинстве автомобилей можно сделать с помощью кнопки "A-off". Это простой способ продлить срок службы автомобиля и снизить риск преждевременного износа.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да (также оксид углерода(IV), углеки́слый газ, у́гольный ангидри́д, углекислота́, формула — CO2) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение в форме кислотного оксида, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.
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