После этих автогонок Чаплин получил билет в будущее

Фильм, получивший название "Детские гонки в Венеции", длится всего 6 минут, однако именно они дали возможность Чаплину, никому не известному тогда, обрести популярность.
Чтобы не платить организаторам, режиссёр Генри Лерман и оператор Фрэнк Уильямс зарегистрировались на автогонках в 1914 году как команда новостников, которая должна была снимать заезд со стороны.
Чарли Чаплин, тогда ещё никому не известный, впервые вышел на съёмочную площадку — в данном случае, на гоночную трассу — в образе "бродяги".
Сценарий фильма, вероятно, занял не больше страницы. По нему некий бродяга, увидев оператора, решает любой ценой попасть в кадр. Согласно задумке, оператор должен периодически появляться в кадре и выталкивать героя Чаплина, но тот всё равно будет пытаться вернуться.
Чаплин, конечно же, и представить не мог тогда, что спустя годы образ "бродяги Чарли" войдет в золотой фонд мирового кинематографа.
Оператор (профессия) — группа профессий по управлению работой оборудования (установок) различного вида и назначения; в частности, по проведению и обеспечению фото- кино- и видеосъёмки.
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