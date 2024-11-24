После этих автогонок Чаплин получил билет в будущее

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Фильм, получивший название "Детские гонки в Венеции", длится всего 6 минут, однако именно они дали возможность Чаплину, никому не известному тогда, обрести популярность.

Фото: АвТОгус is licensed under Free More info Чарли Чаплин на автогонках

Чтобы не платить организаторам, режиссёр Генри Лерман и оператор Фрэнк Уильямс зарегистрировались на автогонках в 1914 году как команда новостников, которая должна была снимать заезд со стороны.

Чарли Чаплин, тогда ещё никому не известный, впервые вышел на съёмочную площадку — в данном случае, на гоночную трассу — в образе "бродяги".

Сценарий фильма, вероятно, занял не больше страницы. По нему некий бродяга, увидев оператора, решает любой ценой попасть в кадр. Согласно задумке, оператор должен периодически появляться в кадре и выталкивать героя Чаплина, но тот всё равно будет пытаться вернуться.

Чаплин, конечно же, и представить не мог тогда, что спустя годы образ "бродяги Чарли" войдет в золотой фонд мирового кинематографа.

Уточнения

Оператор (профессия) — группа профессий по управлению работой оборудования (установок) различного вида и назначения; в частности, по проведению и обеспечению фото- кино- и видеосъёмки.

