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Toyota выпустила уникальный внедорожник в 1000 экземплярах

1:02
Авто

Совместное предприятие FAW Toyota представило ограниченную серию внедорожников Land Cruiser Prado 250 Super Enjoyment Limited Edition, созданную совместно с ателье Modellista. Всего выпущено 1000 экземпляров, что делает автомобиль коллекционным.

Логотип Toyota
Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203, CC BY-SA 4.0
Логотип Toyota

Уникальный дизайн включает оригинальную цветовую гамму и экспедиционный багажник. Техническая начинка впечатляет: гибридная силовая установка мощностью 330 л. с. с 2,4-литровым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач обеспечивает превосходную проходимость. Постоянный полный привод с дифференциалом Torsen гарантирует сцепление в любых условиях.

В салоне установлена медиасистема с чипом Qualcomm Snapdragon 8155 и поддержкой CarPlay, HiCar и CarLife, что позволяет легко интегрировать смартфон и использовать популярные приложения.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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