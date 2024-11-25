Владелец получит от дилера компенсацию за неправильно указанный год выпуска авто

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Житель Санкт-Петербурга, владелец автомобиля, выиграл судебный процесс против дилера и получит компенсацию в несколько миллионов рублей.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0 Chery Tiggo 7 Pro Max

Он доказал, что при покупке внедорожника его ввели в заблуждение относительно года выпуска машины.

Согласно документам, автомобиль был собран в 2022 году, но на самом деле он был выпущен годом ранее.

В своём иске 63-летний мужчина указал на несоответствие данных в договоре о покупке автомобиля Chery Tiggo Pro. Официальный дилер отказался решить вопрос до суда.

В ходе разбирательств выяснилось, что покупателю была предоставлена значительная скидка на автомобиль. Проблема обнаружилась позже, при постановке машины на учёт.

Суд рассмотрел аргументы обеих сторон и принял решение удовлетворить требования истца. Мужчина не только добился расторжения договора, но и взыскал с дилера компенсацию в размере 3,4 миллиона рублей.

Эта сумма включает штраф и компенсацию морального вреда, как сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу.

Уточнения

Исте́ц (исти́ца) — участник гражданского процесса, в защиту субъективных прав и (или) охраняемых интересов которого возбуждено гражданское дело.



