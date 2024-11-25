Россиян предупредили о новом мошенничестве при продаже автомобиля

1:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Российских граждан предостерегли о новом виде мошенничества, связанном с продажей автомобилей. В данном случае схема заключается в том, что договор купли-продажи оформляется на одно лицо, тогда как деньги на самом деле перечисляются от другого участника сделки, который не упоминается в документе. В такой ситуации плательщик имеет возможность вернуть средства через суд, как сообщает "Газета.Ru".

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM мошенник

Чаще всего мошенники выдают себя за родственников продавца и иногда переводят деньги за автомобиль, не предоставляя никаких объяснений. После завершения сделки, тот, кто произвел оплату, может подать в суд на продавца, обвиняя его в неосновательном обогащении. В исковом заявлении обязательно указывается, что покупка не была завершена, а указанный в договоре покупатель "твердо утверждает", что расплатился за автомобиль наличными. По словам юриста, в этой ситуации суд, как правило, становится на сторону мошенников, и продавцу придется вернуть деньги.

Эксперт рекомендует обязательно указывать в договоре номер счета, с которого и на какой счет будут переведены деньги за автомобиль. Это поможет зафиксировать факт совершения оплаты и оформит его с подписями обоих сторон сделки, что значительно снизит риски для продавца.

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.



