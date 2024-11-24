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В России появился бюджетный седан, который готов потеснить Весту

1:34
Авто

На российском автомобильном рынке появился новый конкурент в сегменте бюджетных седанов — Chevrolet Cobalt, который уже поступил в продажу по цене от 1 500 000 рублей. Это делает его реальной альтернативой отечественной Lada Vesta, стартовая стоимость которой начинается с 1 525 000 рублей.

Chevrolet Cobalt
Фото: wikipediа by RL GNZLZ, CC BY-SA 2.0
Chevrolet Cobalt

Предложения на Chevrolet Cobalt представлены преимущественно частными продавцами в таких городах, как Хабаровск, Оренбург, Белгород, Альметьевск, Воронеж и Саратов. Цены варьируются от 1 500 000 до 1 980 000 рублей в зависимости от комплектации и типа коробки передач.

Chevrolet Cobalt оснащён 1,5-литровым двигателем мощностью 106 л. с., который славится своей экономичностью и надёжностью. На выбор доступны 5-ступенчатая механическая и 6-ступенчатая автоматическая коробки передач. Базовая комплектация включает две фронтальные подушки безопасности, кондиционер и аудиосистему. Некоторые версии дополнительно предлагают электростеклоподъемники, подогрев зеркал и заднего стекла, сообщает "За рулем".

Автомобиль уже вызвал интерес у покупателей благодаря сочетанию импортного качества и конкурентной цены. Однако основная доля продаж сосредоточена у частных продавцов, что может повлиять на доступность модели в разных регионах.

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.

Chevrolet Cobalt — компактный автомобиль, выпускавшийся с 2004 по 2010 года в Северной Америке.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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