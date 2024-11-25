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26-местный Ford превратился в пиратский корабль на колёсах

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Авто

В своей предыдущей жизни 26-местный автобус Ford использовался и как школьный автобус, и туристической компанией в качестве красочного транспорта для экскурсий по винодельням и пивоварням, корпоративных выездов и даже свадеб. Некоторые мероприятия включали в себя выступления актёров в костюмах на пиратскую тематику.

Автобус Ford B-Series
Фото: thedrive is licensed under Free More info
Автобус Ford B-Series

Однако владелец решил расстаться с автобусом. Возможно, расходы на его содержание были значительными.

Ford B-Series — серия школьных автобусов, выпускаемых Ford Motor Company с 1948 по 1998 год в США. Как заявляет владелец, автобус 1998 года выпуска, оснащён 5,9-литровым дизельным двигателем Cummins, пробег — более 160 тысяч километров.

Уточнения

Винодельческое хозяйство или винодельня, или винный завод — хозяйство, производящее вино.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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