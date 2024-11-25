Сотрудничество России и Китая может вывести автопром на новый уровень

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Российский автопром может достичь нового уровня, выпуская модели, способные стать лидерами своих сегментов, если будет успешно сотрудничать с китайскими производителями. Такое мнение выразил генеральный директор национальной премии "Автомобиль года в России" Владимир Безукладников, передает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0 haval

"Мы живем в очень интересное время. Китай стал центром автомобильных концепций, а Россия — первый экспериментальный рынок для них. И наши шансы — в коллаборациях с теми же самыми китайцами. Если мы страна космостроения, авиастроения — мы что, не сможем сделать автомобили, которые как минимум в некоторых сегментах будут лучшими? Думаю, что сможем. Если государство будет этому уделять внимание, шансы есть", — заявил эксперт.

Безукладников подчеркнул, что Россия ожидает от китайских партнеров не только поставок автомобилей, но и их производства на территории страны. Он отметил, что такой подход ранее применялся Китаем в работе с западными компаниями, что позволило им освоить и развить новые технологии.

"Будучи стремительными и упорными по своей натуре, они эти технологии изучили и развили. Китайцы — ребята очень стремительные и упорные — поупорнее, чем мы", — добавил эксперт.

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что в России за последние два десятилетия сформировался опыт создания цивилизованного автомобильного рынка, чего пока не хватает Китаю.

"У китайского рынка нет глубокой маркетинговой культуры, они все совершенно по-другому воспринимают. И сейчас происходит формирование этой культуры на примерах того, как это делалось раньше с Mercedes, Ford и так далее. И прогресс в понимании начинает происходить благодаря как раз совместной работе российских и китайских коллег, от чего, безусловно, будет выигрывать конечный потребитель", — отметил Безукладников.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.





Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).



