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Как избежать дорогостоящего ремонта из-за ремня ГРМ

2:58
Авто

Обрыв ремня ГРМ — одна из самых серьезных поломок, с которой может столкнуться водитель. Причем зачастую автомобилисты сами невольно сокращают срок службы этой важной детали. Руководитель автосервиса в своем интервью рассказал, как избежать этой неприятности и продлить срок эксплуатации ремня.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM
Двигатель автомобиля

Почему обрыв ремня ГРМ — это катастрофа?

Поломка ремня ГРМ практически всегда приводит к серьезным последствиям. Она может повредить клапаны, искривить шатуны, деформировать распределительный вал или разрушить поршни. В некоторых случаях ремонт становится невозможным, и двигатель приходится полностью заменять. Это не только крайне затратно, но и отнимает немало времени. Для тех, кто ежедневно пользуется автомобилем, такая ситуация превращается в серьезное испытание.

Срок службы ремня и как его продлить

В с реднем ремень ГРМ рассчитан на пробег 70-90 тысяч километров. Однако его долговечность зависит от типа двигателя. На атмосферных моторах он служит дольше, чем на наддувных. Тем не менее, иногда ремень не выдерживает заявленного срока службы, и причина этого кроется не только в заводских дефектах или ошибках установки, но и в самих владельцах автомобилей.

Одна из главных ошибок — попытка сэкономить на техническом обслуживании. Покупка дешевых аналогов или подделок вместо оригинального ремня значительно увеличивает риск поломки. Даже качественные аналоги не всегда способны выдержать большие пробеги. Экономия на комплектующих, особенно таких важных, как ремень ГРМ, может обернуться огромными расходами на ремонт.

Почему важно правильно устанавливать ремень?

Даже качественный ремень необходимо правильно установить. Попытки сделать это самостоятельно или обращение в сомнительные мастерские часто приводят к неприятным последствиям. Неправильная установка может вызвать потерю мощности двигателя, повышенный расход топлива или даже преждевременный обрыв ремня. Лучше всего доверить замену ремня профессионалам в специализированных автосервисах или у официального дилера.

Другие причины преждевременного обрыва

Одной из распространенных причин выхода ремня из строя является загрязнение подкапотного пространства. Попадание моторного масла на ремень значительно ускоряет его износ. Поэтому важно регулярно проверять двигатель на наличие утечек.

Владельцам автомобилей с механической коробкой передач следует избегать частого запуска двигателя с толкача. Хотя разовый запуск в экстренной ситуации не окажет значительного вреда, регулярная практика может привести к неестественным толчкам, которые негативно влияют на ремень ГРМ.

Уточнения

Ремень газораспределительного механизма (также сокр. «ремень ГРМ») — компонент поршневого двигателя для синхронизации вращения коленвала и распределительного вала, зубчатый ремень , либо цепь газораспределительного механизма, либо набор зубчатых колес. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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