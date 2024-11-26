Зарядка гаджетов в авто: почему прикуриватель не лучший вариант

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Большинство водителей регулярно заряжают свои смартфоны и другие гаджеты прямо в автомобиле. Для этого часто используют недорогие адаптеры с USB-разъемами, подключенные к прикуривателю. Однако, как объяснил автоэлектрик на этой неделе, такое решение может быть небезопасным и даже привести к серьезным проблемам.

Фото: pxhere.com Автомобиль в дыму

Почему прикуриватель — не лучшее решение?

С самого начала прикуриватель в автомобиле предназначался вовсе не для зарядки электроники. Постоянное использование его в качестве зарядного порта создает риск короткого замыкания, что может вызвать пожар в салоне. Если при этом водителя нет в машине, ущерб может быть катастрофическим.

Некоторые водители оставляют устройство подключенным даже после выключения зажигания, считая, что в этом случае энергия не расходуется. Но на практике в некоторых автомобилях прикуриватель продолжает потреблять ток от аккумулятора, что может привести к его разряду. Особенно это опасно зимой, когда каждая потерянная единица заряда аккумулятора усложняет запуск двигателя. Более того, некачественные адаптеры могут нагревать проводку и спровоцировать повреждение электроники.

Как защитить себя и гаджеты?

Водителям, которые регулярно заряжают устройства в машине, стоит обратить внимание на специальные автомобильные розетки. Такие розетки создаются для длительных нагрузок, оснащены предохранителями и сертифицированы для безопасного использования. Лучше всего выбирать модели, которые устанавливаются на заводе-изготовителе автомобиля. Конечно, аналоги можно найти в специализированных магазинах, но экономить на таких аксессуарах не стоит.

Чем опасны дешевые адаптеры?

Одной из самых больших проблем дешевых адаптеров является несоответствие их характеристик стандартам, рекомендованным производителями смартфонов. Например, Samsung рекомендует ток зарядки до 2 ампер, а Apple — до 2,4 ампер. Большинство адаптеров из низкого ценового сегмента выдают лишь 1,5 ампера, что недостаточно для безопасной зарядки.

Еще одно важное замечание — несоответствие напряжения. Большинство современных мобильных устройств работают при напряжении 3,7-3,8 вольта, а для некоторых требуется до 4,4 вольта или даже 5 ампер и 10 вольт в случае с аккумуляторами для быстрой зарядки. Использование несертифицированного оборудования может привести к повреждению батареи устройства, а ремонт современных смартфонов — дело далеко не дешевое.

Итог: безопасность превыше всего

Чтобы избежать проблем, стоит выбирать только сертифицированные адаптеры, которые соответствуют рекомендациям производителей смартфонов. Экономия на таких мелочах может обернуться большими расходами на ремонт электроники или автомобиля.

Уточнения

Прику́риватель — устройство, используемое для прикуривания сигарет во время езды в автомобиле, а гнездо прикуривателя также используется для подключения различных электроприборов к бортовой автомобильной сети: в первую очередь, сам прикуриватель, автомобильный компрессор, зарядное устройство мобильного телефона.

