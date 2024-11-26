Дизельное топливо для промывки: правда или опасный миф

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Замена масла в двигателе — важная часть обслуживания автомобиля, но вокруг этой процедуры до сих пор возникает множество вопросов. Автоэксперт Михаил Колодочкин, поделился советами, которые помогут избежать ошибок.

Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License Моторное масло

Одним из популярных вопросов является необходимость промывки двигателя перед заменой масла. Михаил пояснил, что, если вы являетесь первым владельцем автомобиля, всегда меняли масло вовремя или чаще, использовали только качественные масла и не доливали случайные жидкости, промывка двигателя не требуется.

Однако ситуация меняется, если речь идет о подержанном автомобиле с неизвестной историей обслуживания. В этом случае промывка желательна. Эксперт предостерегает от использования дизельного топлива для этих целей, несмотря на рекомендации, которые можно встретить на форумах. Применение солярки, даже смешанной с маслом, может повредить сальники и резиновые уплотнения, что крайне опасно для современных двигателей.

Михаил также напомнил о периодичности замены масла. Эксперты рекомендуют менять масло каждые 7,5 тысячи километров — это в два раза чаще, чем советуют автопроизводители. Такой подход позволяет предотвратить ускоренный износ двигателя, независимо от условий эксплуатации. Для владельцев подержанных машин важно сначала провести промывку, а затем строго придерживаться этого интервала.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания

