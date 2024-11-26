Новая Lada Aura: версия для такси сэкономит на роскоши

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У седана Lada Aura появится упрощённая версия, предназначенная специально для таксопарков. О разработке этой модели впервые сообщили в начале года, а недавно были опубликованы шпионские фотографии прототипа, который тестируют рядом с заводом "АвтоВАЗ".

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Racer, CC BY-SA 4.0 Lada Vesta Sport (Lada Sport)

В отличие от премиальной версии, предназначенной для госслужащих, таксомоторная модификация лишена роскошных элементов. Вместо кожаной отделки салона используется тканевый интерьер, вместо литых колёс — штампованные диски. В автомобиле отсутствует современная мультимедийная система с вертикальным экраном, однако остаются полезные функции: парктроники спереди и сзади, а также контрастные чёрные корпуса зеркал.

Предполагается, что под капотом будет работать 1,6-литровый двигатель в паре с механической коробкой передач. Такой подход позволяет снизить стоимость машины, делая её доступной для служб такси.

Уточнения

Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона, без подъёмной двери в задней стенке, обычно с двумя или тремя рядами полноразмерных сидений - и выше, чем минивэн, пассажирский фургон, хетчбэк, SUV и универсал.