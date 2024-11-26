Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Важные правила замены шин, которые стоит помнить каждому водителю
В Туле врачи извлекли из пациентки полтора килограмма монет и валюты
Что нельзя сажать рядом с морковью
Как продлить плодоношение огурцов до первых заморозков
Как распознать поддельный препарат для косметических процедур
Лиза Арзамасова устроила сказочную семейную фотосессию с Авербухом и сыном Лёвой
Что делать, если вы скрипите зубами во сне
Украина признала продвижение ВС России в районе Купянска
Россиянам назвали самый выгодный продуктовый магазин

Теперь без согласия всех: как оформить машино-место в собственность

1:25
Авто

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процесс оформления машино-места в паркинге в собственность. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Паковка
Фото: pxhere.com
Паковка

Теперь владельцы долей в общей собственности на паркинг могут выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие совладельцы не дают согласия или их слишком много, чтобы собрать подписи. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Ранее процедура требовала согласия всех собственников машино-мест или обращения в суд, что могло растянуться на годы, отметил депутат.

Теперь другие владельцы всё же могут выдвинуть возражения, но только обоснованные. Например, если выделение машино-места препятствует проезду или мешает использованию других участков, такие возражения будут учитываться. Однако заявления вроде "просто не согласен" не принимаются, подчеркнул Гаврилов.

Если возражений нет или они сняты на общем собрании, машино-место оформляется в собственность владельца. При этом менять технический план всего паркинга не требуется. После регистрации машино-место становится самостоятельным объектом, а доля владельца в общей собственности паркинга прекращается автоматически.

Уточнения

Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Какие растения нельзя сажать под виноградом
Садоводство, цветоводство
Какие растения нельзя сажать под виноградом
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Казахстан на перепутье. Путин едет к Токаеву, чтобы проговорить риски Любовь Степушова Сводка с фронта: на Донецком фронте ВС РФ наступают на двадцати участках, новые ракеты от КНДР Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Последние материалы
Соусы Азии: секреты вкуса и применение в вашей кухне
Теперь без согласия всех: как оформить машино-место в собственность
Как превратить семена бальзамина в цветущий сад дома
Над регионами России за ночь сбили 39 украинских БПЛА
Россиян защитят от мошенников с помощью IT-технологий
Опасный сигнал: почему деревья не сбрасывают листья осенью
Какие продукты провоцируют рак? Опубликован список
Трудовым мигрантам в России хотят запретить выдавать ВНЖ
Как сделать маникюр стильным и универсальным
Почему цитрусовые могут быть опасны для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.