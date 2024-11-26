Теперь без согласия всех: как оформить машино-место в собственность

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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процесс оформления машино-места в паркинге в собственность. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Фото: pxhere.com Паковка

Теперь владельцы долей в общей собственности на паркинг могут выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже если другие совладельцы не дают согласия или их слишком много, чтобы собрать подписи. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Ранее процедура требовала согласия всех собственников машино-мест или обращения в суд, что могло растянуться на годы, отметил депутат.

Теперь другие владельцы всё же могут выдвинуть возражения, но только обоснованные. Например, если выделение машино-места препятствует проезду или мешает использованию других участков, такие возражения будут учитываться. Однако заявления вроде "просто не согласен" не принимаются, подчеркнул Гаврилов.

Если возражений нет или они сняты на общем собрании, машино-место оформляется в собственность владельца. При этом менять технический план всего паркинга не требуется. После регистрации машино-место становится самостоятельным объектом, а доля владельца в общей собственности паркинга прекращается автоматически.

Уточнения

Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

