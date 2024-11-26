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Экспорт Lada: как российские машины завоевывают мир

1:22
Авто

Компания "АвтоВАЗ" планирует серьезно увеличить объемы экспорта автомобилей Lada. В 2024 году завод планирует поставить за рубеж около 20 тысяч машин, а уже в 2025 году наметил рост экспортных поставок минимум на 50%. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов в ходе форума "Транспорт России".

Lada
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0
Lada

Главными рынками для экспорта автомобилей Lada остаются страны ближнего зарубежья. В их числе Белоруссия, Узбекистан и Казахстан, которые демонстрируют устойчивый спрос на продукцию российского автопроизводителя. Однако планы компании не ограничиваются только соседними странами. Как отметил Максим Соколов, "АвтоВАЗ" нацелен на выход на новые рынки, такие как Латинская Америка, Ближний Восток, Африка, Восточная и Средняя Азия.

Экспансия на международные рынки является частью стратегии компании по укреплению своих позиций и увеличению объемов продаж. Эти регионы обладают большим потенциалом для российского автопрома благодаря растущему спросу на доступные и надежные автомобили. Ранее глава "АвтоВАЗа" уже подчеркивал важность выхода на новые рынки для стабильного развития компании.

 

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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