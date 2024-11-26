Как сэкономить на покупке нового авто в условиях подорожания

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На фоне роста цен на автомобили, вызванного повышением ставок утилизационного сбора и пересмотром прайс-листов автопроизводителями, вопрос о том, как сэкономить при покупке нового авто, становится особенно актуальным. Вот несколько проверенных способов, которые помогут снизить затраты.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автосалон

1. Рассмотрите менее популярные модели

Выбор автомобилей, которые не пользуются большим спросом, может значительно уменьшить расходы. Неликвидные модели часто не уступают популярным по характеристикам, а иногда даже превосходят их. Чтобы быстрее продать такие авто, дилеры предлагают ощутимые скидки. Например, сейчас выгодно приобрести китайские кроссоверы BAIC и SWM, которые выпускаются в Калининграде и стоят заметно дешевле своих аналогов.

2. Покупайте дорестайлинговые версии

Автомобили предыдущих поколений или дорестайлинговые версии часто продаются с большими скидками, поскольку дилеры стремятся освободить место для новых моделей. Например, после выхода обновленного Chery Tiggo 4, стоимость старой версии Tiggo 4 Pro снизилась на 200 тысяч рублей.

3. Удачно выбирайте момент для покупки

Конец месяца, квартала или года — лучшее время для покупки машины. В это время дилеры заинтересованы в выполнении планов продаж и чаще предлагают выгодные условия. Особенно это касается конца года: автомобили, которые останутся на складе, с января станут "прошлогодними", что снижает их стоимость.

4. Торгуйтесь с менеджером

Цена, озвученная в автосалоне, не всегда окончательна. Продавцы готовы обсуждать скидки, которые могут составлять от 50 до 200 тысяч рублей. Также можно договориться о дополнительных бонусах, таких как коврики, зимняя резина или топливная карта. Если скидку не предлагают сразу, возьмите паузу на раздумья — часто спустя несколько дней дилер делает более выгодное предложение.

5. Сравнивайте предложения разных дилеров

Перед покупкой автомобиля проведите обзвон нескольких дилеров, предлагающих интересующую модель. Условия могут значительно отличаться. Если предложение кажется выгодным, запросите коммерческое предложение, в котором зафиксирована финальная стоимость. Иногда покупка авто в другом регионе оказывается дешевле, даже с учетом транспортных расходов.

6. Осторожно оценивайте трейд-ин и автокредиты

Скидки на трейд-ин и автокредиты требуют внимательного подхода. Часто дилеры занижают стоимость сдаваемого авто и предлагают завышенную цену на новое. Если продать машину самостоятельно, можно получить больше. С автокредитами ситуация аналогичная: обязательно сравните предложения банков, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.



