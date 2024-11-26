Приставы могут лишить водительских прав за алименты и вред здоровью

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Автомобилисты с долгами по алиментам рискуют остаться без водительских прав. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин, подчеркнув, что в ряде случаев судебные приставы могут применить весьма строгие меры.

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Когда могут лишить прав?

По словам юриста, если автомобиль владельца находится под арестом судебными приставами, это увеличивает вероятность задержания. В Москве, например, такие машины гарантированно останавливают на ближайших постах ГИБДД. Автомобиль может быть задержан до прибытия пристава, чтобы обеспечить исполнение судебного решения.

Закон об исполнительном производстве предусматривает возможность приостановления действия водительских прав за долги по алиментам или за задолженности по возмещению вреда здоровью, нанесённого преступными действиями.

А что с долгами перед банками?

Михаил Салкин уточнил, что при наличии долгов перед банками, взыскание которых осуществляется через приставов, основания для лишения водительских прав отсутствуют. Такое ограничение применяется только в определённых случаях, предусмотренных законом, таких как алиментные задолженности или иные обязательства, связанные с возмещением вреда.

Уточнения

Алиме́нты — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д.

