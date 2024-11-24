Сладкая автомобильная фантазия — эти штучки любят все

Лет 30 назад такие "штучки" можно было увидеть разве что во сне, а сегодня они сопровождают наши праздники — сладости на автомобильную тематику.
Спрос на шоколадные топперы, жевательный мармелад, имбирное печенье, пряники с изображениями авто сегодня вырос.
Чаще всего их заказывают, чтобы украсить торты по случаю дня рождения мальчиков, мужчин. Однако бывают и исключения, когда тортик именинницы украшен машинками.
У немцев, к примеру, популярен рецепт рождественского печенья с изображением Porsche 944.
Кстати, сегодня такие печенки-порше предлагают для переговорных комнат. Если вы стремитесь укрепить узнаваемость вашей компании в автомобильной индустрии, завоевать доверие клиентов, выразить признательность партнёрам, сделать приятно сотрудникам, привлечь взгляды к вашему стенду на выставке, то сладости на автомобильную тематику не помешают.
То́ппер (англ. Topper) — образовано от слова top рус. верх, верхняя часть; лучший.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!