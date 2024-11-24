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Сладкая автомобильная фантазия — эти штучки любят все

1:01
Авто

Лет 30 назад такие "штучки" можно было увидеть разве что во сне, а сегодня они сопровождают наши праздники — сладости на автомобильную тематику.

Сладости
Фото: wildberries is licensed under Free More info
Сладости

Спрос на шоколадные топперы, жевательный мармелад, имбирное печенье, пряники с изображениями авто сегодня вырос.

Чаще всего их заказывают, чтобы украсить торты по случаю дня рождения мальчиков, мужчин. Однако бывают и исключения, когда тортик именинницы украшен машинками.

У немцев, к примеру, популярен рецепт рождественского печенья с изображением Porsche 944.

Кстати, сегодня такие печенки-порше предлагают для переговорных комнат. Если вы стремитесь укрепить узнаваемость вашей компании в автомобильной индустрии, завоевать доверие клиентов, выразить признательность партнёрам, сделать приятно сотрудникам, привлечь взгляды к вашему стенду на выставке, то сладости на автомобильную тематику не помешают.

 

Уточнения

То́ппер (англ. Topper) — образовано от слова top рус. верх, верхняя часть; лучший.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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