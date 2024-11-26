Интерес к премиальным авто возрастом до 3 лет вырос в РФ на 40%

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Эксперты сервиса "Автотека", специализирующегося на проверке истории автомобилей, изучили статистику запросов по премиальным автомобилям возрастом до трёх лет за октябрь 2024 года. Результаты показали, что за год интерес к проверке таких машин в России вырос на 40,2%.

Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, PDM Авто

Интерес к премиум-брендам

По данным сервиса, доля проверок автомобилей премиум-сегмента среди всех запросов в октябре составила 5,9%, что на 1,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Среди премиальных марок наибольшим спросом пользовались автомобили BMW, на которые пришлось 1,9% всех отчётов. Вторую позицию занял Mercedes-Benz, а третье место досталось Lexus. Также в топ-5 вошли Audi и Land Rover.

Комментарий эксперта

Управляющий директор "Автотеки" Андрей Тумкин, отметил:

"Увеличение интереса к проверке истории премиальных автомобилей возрастом до трёх лет свидетельствует о том, что россияне продолжают рассматривать их как достойную альтернативу новым машинам. Выбор таких брендов как BMW, Mercedes-Benz и Lexus, объясняется желанием приобрести надёжное и качественное авто. При этом особенно важно убедиться в его состоянии, истории эксплуатации и юридической чистоте. Благодаря сервису "Автотека" можно узнать реальный пробег, историю технического обслуживания, проверить машину на залоги и другие риски".

Уточнения

BMW AG — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

