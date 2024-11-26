Китайские авто с пробегом: рост предложений и снижение цен

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Эксперты платформы "Авито Авто" проанализировали рынок автомобилей с пробегом китайских брендов за октябрь 2024 года, сравнив спрос, предложение и средние цены с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Рост предложения и снижение цен

Количество объявлений о продаже автомобилей китайских марок выросло на 39,2% по сравнению с октябрём 2023 года. При этом спрос остался на прежнем уровне. Примечательно, что средняя стоимость таких машин снизилась на 19,1%, достигнув 1 950 000 рублей. Эта цифра была рассчитана как медианная цена, при которой половина объявлений имеет большую стоимость, а другая половина — меньшую.

Популярные бренды и модели

Среди китайских брендов лидером по доле в спросе стала марка Chery, получившая 22%. На втором месте расположилась Geely с долей 21,6%. Замыкает тройку LIFAN, на долю которого пришлось 10,3%. Немного отстают HAVAL и Great Wall с одинаковой долей в 7,3%.

Наибольшей популярностью среди моделей пользуется Chery Tiggo (T11), который занял 6,1% спроса. Второе и третье места достались моделям Geely Monjaro (4,6%) и Geely Coolray (4,4%). Также в пятёрку вошли LIFAN Solano (3,2%) и LIFAN X60 (2,9%). Наибольший рост интереса показал люксовый кроссовер LiXiang L7, спрос на который увеличился в 2,1 раза за год.

Лидеры по количеству объявлений

В октябре 2024 года по количеству объявлений лидировали сразу две модели: Chery Tiggo (T11) и Geely Coolray, каждая из которых заняла по 3,5% предложения. Замыкает тройку популярных моделей HAVAL Jolion с долей 2,9%.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.



