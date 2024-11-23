Создатели этого известного мультфильма скопировали некоторые элементы и концепт Mercedes

Авторы мультсериала "Ну, погоди!" были настоящими знатоками роскошных автомобилей.
В 15-м выпуске Волк появляется на раритетном "Мерседесе" и останавливается у входа "Дома юного техника", куда минуту назад забежал Заяц.
Вероятно, создатели мультфильма были вдохновлены моделями Mercedes-Benz 15/70/100 PS и Mercedes 24/100/140 PS. Сейчас такие автомобили стоят не менее 10 миллионов долларов.
В кадре Волк часто создает необычные конструкции, чтобы поймать Зайца.
И в начале 15-го выпуска Волк появляется за рулем раритетного Mercedes-Benz, что создает комичный контраст между элегантным автомобилем и неуклюжими попытками Волка поймать хитрого Зайца.
Концепт (лат. conceptus — «понятие») — ментальное образование, включающее в себя как существенные признаки предмета или явления, так и ассоциации, связанные с данным предметом или явлением.
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