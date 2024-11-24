С конвейера АвтоВАЗа вновь сходят некомплектные автомобили

У АвтоВАЗа возникли сложности с поставками декоративной накладки панели приборов для "Лады Весты", сообщает Avtograd News.
В данный момент автомобили выпускаются без этой детали и хранятся на территории предприятия. После того как необходимые компоненты будут получены, "Весты" поступят в продажу, но точные сроки пока не установлены.
АвтоВАЗ официально не прокомментировал эту ситуацию.
Проблемы с некомплектными "Вестами" возникают не впервые. Летом текущего года завод столкнулся с нехваткой ступичных гаек для модели. А осенью предприятию пришлось устранять проблемы с прошивкой электронного блока уже выпущенных автомобилей.
«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.
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