С конвейера АвтоВАЗа вновь сходят некомплектные автомобили

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У АвтоВАЗа возникли сложности с поставками декоративной накладки панели приборов для "Лады Весты", сообщает Avtograd News.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, PDM Авто

В данный момент автомобили выпускаются без этой детали и хранятся на территории предприятия. После того как необходимые компоненты будут получены, "Весты" поступят в продажу, но точные сроки пока не установлены.

АвтоВАЗ официально не прокомментировал эту ситуацию.

Проблемы с некомплектными "Вестами" возникают не впервые. Летом текущего года завод столкнулся с нехваткой ступичных гаек для модели. А осенью предприятию пришлось устранять проблемы с прошивкой электронного блока уже выпущенных автомобилей.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.



