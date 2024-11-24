Не стоит парковать машину в этих местах, чтобы не нарваться на штрафы

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Необходимо избегать парковки авто в местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Это правило не касается тех, кто предоставляет транспортировку людям с инвалидностью. В случае нарушения данного запрета, размер штрафа составит 5 000 рублей.

Фото: golyanovo.mos.ru by Сайт управы Гольяново, CC BY 4.0 Парковка

Также можно получить штраф за неправомерную парковку возле мусорных баков. В этом случае штраф за парковку будет варьироваться от 1 500 до 5 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как в регионах действуют другие расценки.

Штраф за неправомерную парковку в "зелёных" зонах Москвы имеет дифференцированный подход: для физических лиц размер штрафа составляет 5 000 рублей, а для юридических — 300 000 рублей. В регионах минимальная сумма штрафа составляет 500 рублей.

Если автомобиль блокирует выезд с придомовой территории, то в Москве и Санкт-Петербурге штраф варьируется от 1 500 до 3 000 рублей. Кроме того, оставление автомобиля с работающим двигателем также считается нарушением: в регионах штраф составит 1 500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3 000 рублей.

Парковка, создающая препятствия для пешеходов или мешающая проезду спецтранспорта и других автомобилей, наказывается штрафом в размере 2 000 рублей в регионах. В Москве и Санкт-Петербурге этот штраф составляет 3 000 рублей.

Уточнения

Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

