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Любитель дрифта проложил гоночную трассу вокруг собственного дома

1:02
Авто

Такеши Теруя переехал из Японии в Гамильтон (Новая Зеландия) в 2007 году, где продолжил учёбу и участвовал в соревнованиях по дрифту.

Гоночная трасса
Фото: thedrive is licensed under Free More info
Гоночная трасса

По словам 42-летнего механика, земля в Японии не только дефицитный товар, но и очень дорогой. Когда в 2013 году Теруя наткнулся на объявление о продаже недвижимости, он понял, что должен её купить. За 178 000 долларов приобрел дом и начал строительство 130-метровой гоночной трассы.

Теруя не беспокоился, что соседям его идея не понравится, Наоборот, ему с ними повезло. Все они автолюбители, помогали и принимали активное участие в его проекте. Так любитель дрифта Теруя осуществил свою мечту.

Единственным недовольным человеком была жена японца. Однако со временем, когда появились дети в семье, она поняла, что трасса — замечательное место для детского досуга.

Уточнения

Дрифт (англ. Drift) — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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