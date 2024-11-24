Любитель дрифта проложил гоночную трассу вокруг собственного дома

Такеши Теруя переехал из Японии в Гамильтон (Новая Зеландия) в 2007 году, где продолжил учёбу и участвовал в соревнованиях по дрифту.
По словам 42-летнего механика, земля в Японии не только дефицитный товар, но и очень дорогой. Когда в 2013 году Теруя наткнулся на объявление о продаже недвижимости, он понял, что должен её купить. За 178 000 долларов приобрел дом и начал строительство 130-метровой гоночной трассы.
Теруя не беспокоился, что соседям его идея не понравится, Наоборот, ему с ними повезло. Все они автолюбители, помогали и принимали активное участие в его проекте. Так любитель дрифта Теруя осуществил свою мечту.
Единственным недовольным человеком была жена японца. Однако со временем, когда появились дети в семье, она поняла, что трасса — замечательное место для детского досуга.
Дрифт (англ. Drift) — техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории.
Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.