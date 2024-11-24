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Размазало по асфальту — водители не сразу догадались

1:04
Авто

Как-то в шведском городе Охус произошел необычный инцидент. 

Размазало по асфальту
Фото: thedrive is licensed under Free More info
Размазало по асфальту

В полицию поступил звонок о происшествии на 118-м шоссе. По приезде сотрудники полиции, спасательной службы и Шведского транспортного управления обнаружили, что участок дороги длиной до 60 метров покрыт органическими отходами.

Как выяснилось, причиной утечки стал люк с дефектами в грузовике, перевозившем человеческие фекалии.

В общей сложности из грузовика вытекло около восьми тонн отходов, часть которых "разукрасила" белые стены частного дома на обочине.

Водители, проезжающие данный участок шоссе, понятия не имели о составе "грязи", размазанной по асфальту. Позже представитель экстренных служб посоветовал автомобилистам набраться терпения и помыть свои авто.

Уборка шоссе и дома на обочине легла на плечи представителей Шведского транспортного управления и грузовой компании, которая "устроила беспорядок", сообщает The Drive.

Уточнения

Асфа́льт - представляющая собой чёрное или чёрно-бурое, сильно блестящее вещество, плавящееся при 100 °C, растворимое в терпентинном масле, нефти и бензине.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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