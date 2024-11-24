При какой задолженности могут лишить водительских прав

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Юрист Михаил Салкин сообщил, что водителя могут лишить прав, если у него есть задолженность по алиментам, пишет auto.mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY 4.0 Автомобили ДПС в Ростове-на-Дону

Также действие водительского удостоверения приостанавливается при наличии задолженности по возмещению вреда здоровью, причинённого преступным путём.

При этом ограничить в праве управления автомобилем за долги перед банками нельзя.

Ранее адвокат общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько рассказал, что сотрудники ГИБДД имеют право лишить водителя удостоверения за употребление лекарств, список которых утверждён старым постановлением правительства. Он подчеркнул, что новое постановление Минздрава не имеет к этому отношения.

Уточнения

Алиме́нты — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д. Могут выплачиваться или перечисляться добровольно или принудительно, в судебном порядке.



