Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как замедлить потерю коллагена и сохранить молодость кожи
Что делать, если на вас напала собака: главные советы
Экологичная косметика — новый тренд или необходимость?
Как вырастить большие и сладкие ягоды малины без лишних усилий
Учёные обнаружили сигнал-предвестник извержения в Тихом океане
Комментатор спрогнозировал срок, когда Овечкиным будет побит рекорд Гретцки
Полки магазинов в Вашингтоне опустели из-за яичного кризиса
Какие развлечения доступны на зимних пляжах Геленджика
Не стоит парковать машину в этих местах, чтобы не нарваться на штрафы

При какой задолженности могут лишить водительских прав

0:47
Авто

Юрист Михаил Салкин сообщил, что водителя могут лишить прав, если у него есть задолженность по алиментам, пишет auto.mail.

Автомобили ДПС в Ростове-на-Дону
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY 4.0
Автомобили ДПС в Ростове-на-Дону

Также действие водительского удостоверения приостанавливается при наличии задолженности по возмещению вреда здоровью, причинённого преступным путём.

При этом ограничить в праве управления автомобилем за долги перед банками нельзя.

Ранее адвокат общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько рассказал, что сотрудники ГИБДД имеют право лишить водителя удостоверения за употребление лекарств, список которых утверждён старым постановлением правительства. Он подчеркнул, что новое постановление Минздрава не имеет к этому отношения.

Уточнения

Алиме́нты — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д. Могут выплачиваться или перечисляться добровольно или принудительно, в судебном порядке.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив
Шоу-бизнес
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив Аудио 
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Ракета Storm Shadow. Франко-британское оружие, которое вынуждает Россию быть начеку Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Три породы кошек, которые редко становятся долгожителями
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
В России нашли способ ускорить работу газотурбинных установок в 10 раз
В России нашли способ ускорить работу газотурбинных установок в 10 раз
Последние материалы
Полки магазинов в Вашингтоне опустели из-за яичного кризиса
Какие развлечения доступны на зимних пляжах Геленджика
Не стоит парковать машину в этих местах, чтобы не нарваться на штрафы
Попробуйте овощи для винегрета не сварить, а запечь — вкус будет более насыщенным и ярким
Россию и Бразилию могут связать прямыми рейсами
Эксперты поделились лайфхаками быстрого прохождения досмотра в аэропорту
При какой задолженности могут лишить водительских прав
Легкий рецепт подкормки, чтобы пионы радовали весь сезон
Почему дачники выбирают колготки для защиты своих деревьев?
Учёные назвали самую умную собаку: результаты вас удивят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.