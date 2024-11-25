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Как выбрать моторное масло и не нарваться на подделку

2:29
Авто

Качество моторного масла напрямую влияет на работу двигателя и его долговечность. Неправильный выбор или использование поддельного продукта может привести к серьёзным проблемам: отложению грязи, износу деталей и даже капитальному ремонту. Как защитить мотор от таких последствий и выбрать надёжное масло, рассказал менеджер по развитию локальных продуктов Eurorepar Руслан Якубов.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0
Моторное масло

Проблема подделок на рынке масла

Руслан Якубов отметил, что с уходом с российского рынка многих известных брендов моторного масла их место заняли контрафактные товары.

"Сегодня более 50% масел, представленных в продаже, являются подделкой. Это серьёзная проблема, так как использование низкокачественного масла существенно сокращает ресурс двигателя и может привести к его разрушению", — пояснил эксперт.

Рекомендации по выбору масла

Чтобы избежать проблем, специалист советует строго следовать рекомендациям производителя автомобиля. Это включает выбор масла с нужными допусками, вязкостью и спецификациями. Несоблюдение этих требований грозит повышенным расходом масла, образованием отложений, ускоренным износом компонентов двигателя и необходимостью дорогостоящего ремонта.

Проверенные бренды

Эксперт порекомендовал выбирать продукцию надёжных производителей. Среди таких — моторные масла бренда EUROREPAR. Эта марка, известная во всём мире более 22 лет, развивается в России с 2018 года. Масла Eurorepar производятся на заводах, где изготавливаются масла для первичной заливки автомобилей известных мировых брендов.

Например, завод в Ворсино выпускает масло EUROREPAR Stellar 0W-20, подходящее для таких популярных китайских брендов, как Chery, Haval, Exeed и Changan. Другой завод в Торжке производит масла, соответствующие требованиям 85% автомобилей, используемых в России.

Почему стоит быть внимательным

Как подчеркнул Руслан Якубов, последствия использования поддельного масла не видны сразу, но проявляются со временем, приводя к фатальным поломкам двигателя. Чтобы избежать этих рисков, важно уделить внимание выбору масла и покупать продукцию только у проверенных поставщиков.

Уточнения

Контрафа́кт — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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