Метки на порогах авто: зачем они нужны и как их использовать

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Многие российские водители редко открывают инструкцию по эксплуатации автомобиля, предпочитая обращаться к ней только в экстренных ситуациях. Между тем в этой брошюре можно найти массу полезной информации не только о технических характеристиках машины, но и о её кузове. Как отметил автослесарь, это поможет избежать повреждений и проблем с ремонтом.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM Мужчина в автосалоне

Например, не все автомобилисты знают о толщине лакокрасочного покрытия или местах с усиленной защитой металла. Когда возникают вопросы, связанные с кузовными элементами, водители чаще всего обращаются к интернету, вместо того чтобы заглянуть в инструкцию, которая обычно лежит в бардачке без дела. Однако прочтение этого документа заранее могло бы избавить от множества вопросов и сложностей.

Одной из таких важных деталей являются выштамповки на порогах автомобиля — стрелки или другие обозначения. Эти метки не всегда очевидны, но их назначение крайне важно. Они указывают на места, где расположен усилитель под порогом. Именно сюда нужно устанавливать лапы домкрата или подъёмника, чтобы избежать повреждения кузовных элементов. На многих современных моделях такие метки заменены другими обозначениями или вовсе отсутствуют.

Если домкрат поставить не в отмеченное место, это может привести к деформации порога. Ремонт вмятины, особенно в этом сложном участке, возможен, но требует значительных усилий и специальных инструментов. Более того, далеко не все специалисты готовы взяться за такую работу. Самостоятельное исправление дефектов затруднено из-за необходимости в навыках и терпении.

Для предотвращения таких проблем автомобилистам рекомендуется отдавать предпочтение автомобилям с обозначениями точек усиления на порогах. Чтобы убедиться в их наличии, достаточно заглянуть под днище автомобиля. Правда, производители используют разные способы маркировки, а некоторые вовсе игнорируют этот момент.

Уточнения

Домкра́т — стационарный, переносной или передвижной механизм для подъёма опирающегося на него груза. Домкраты бывают реечные, винтовые, гидравлические, клиновые и пневматические.



